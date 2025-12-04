 „Neptūnas“ Stambule nugalėjo vienus grupės lyderių

2025-12-04 20:49
bcneptunas.lt inf.

Klaipėdos „Neptūnas“ (4/5) grįžo į pergalių kelią Europos taurės varžybose. Nė karto neatsilikinėję klaipėdiečiai svečiuose 100:85 nugalėjo Stambulo „Bahcesehir“ (6/3) ekipą.

„Neptūnas“ Stambule nugalėjo vienus grupės lyderių / bcneptunas.lt nuotr.

Rungtynes taikliu tritaškiu atidarė A. Velička. Starto penkete pasirodęs „Neptūno“ debiutantas E. Mockevičius pridėjo du baudos metimus ir klaipėdiečiai išsiveržė į priekį (0:5). Uostamiesčio klubas spurtavo atkarpa 2:12 ir įpusėjus ketvirčiui pirmą kartą persvara pasiekė dviženklį skirtumą (7:17). Antroje kėlinio pusėje varžovai į aikštę metė 216 cm aukštaūgį B. Koprivicą. Po vidurio puolėjo trijų dvitaškių šeimininkai priartėjo (16:20). „Neptūnas“ į tai atsakė  A. Beručkos ir M. Girdžiūno taikliais tritaškiais ir skirtumas vėl tapo dviženklis (18:28). Pirmąjį kėlinį svečiai užbaigė keturiais baudų metimais bei po 10-ties minučių buvo priekyje (18:32). Per šį ketvirtį klaipėdiečiai metė net 12 vieno taško vertės metimų.

Antrąjį kėlinį komandos pradėjo apsikeisdamos tritaškiais (21:35). Apsukų nemažinę svečiai iš Klaipėdos, po A. Veličkos tritaškio skirtumą padidino iki rekordinio (24:42). Gyvybę Stambulo „Bahcesehir“ bandė palaikyti H. Hale‘as. Po jo septynių taškų turkai atsilikimą šiek tiek sumažino (31:48). Vėliau baudų metimais apsikeitė A. Velička ir T. Cavanaugh (33:50). Likus kiek mažiau nei 2 minutėms H. Hale‘as pataikė tritaškį, bet tai ir buvo paskutinis taiklus metimas pirmojoje pusėje. Į pertrauką komandos išėjo svečiams iš Lietuvos pirmaujant (36:52).

Trečiąjį ketvirtį atidarė taiklus E. Mockevičiaus dvitaškis, bet šeimininkai į tai atsakė B. Koprovicos galingu dėjimu ir taikliomis M. Ponitkos baudomis (40:54). Sužaidus kiek daugiau nei 3 minutes, klaipėdiečiai šovė du tritaškius paeiliui ir persvara pasiekė 20-ties taškų ribą (40:60). Į M. Ponitkos taiklias baudas atsakymą rado R. Lomažas. Po latvio penkių taškų paeiliui persvara dar labiau išaugo (42:65). Kėlinio antroje pusėje turkai bandė spurtuoti, bet „Neptūnas“ į tai atsakė trimis tritaškiais (48:74). Kėlinio pabaigą sėkmingiau sužaidę svečiai, po M. Girdžiūno dvitaškio su sirena pirmavo (54:83).

Ketvirtasis kėlinys tapo formalumu. Turkų klubas bandė kabintis, sužaisdamas atkarpą 15:1, bet eilinius tritaškius smaigstę klaipėdiečiai pergalės iš rankų nebepaleido.

Klaipėdos „Neptūnas“: A. Velička 18 (6 rez.perd.), Z. Watermanas 16 (4 atk.kam.), R. Lomažas 15 (4 atk.kam.), M. Girdžiūnas 14.

Stambulo „Bahcesehir“: M. Ponitka ir B. Koprovica (7 atk.kam.)  po – 13, K. Sipahis 12, T. Cavanaugh 11.

