Europos taurės starte – „Kibirkšties-TOKS“ nesėkmė Vokietijoje

Be vokiečių, vilnietėms dar teks susitikti su Chomutovo „Levharti“ (Čekija) ir Pečo „KBF Peja 03“ (Kosovas). Su pastarąja komanda, kuri laimėjo pirmąsias savo rungtynes turnyre, „Kibirkštis-TOKS“ susitiks už savaitės savo aikštėje.
Dvikovoje Vilniaus krepšininkės nepirmavo nei karto. Puolime strigusios viešnios kėlinio viduryje atsiliko 2:10. Po minutės pertraukėlės Lietuvos klubas surengė mini spurtą ir sumažino atsilikimą iki minimumo bei privertęs Remchingeno ekipos trenerę kviestis savo auklėtines pasitarimui.
Lūžis įvyko antrojo ketvirčio pradžioje. Per keturias minutes „Rutronik Stars Keltern“ neleido varžovėms pelnyti nei taško, įgijo dviženklį pranašumą ir jį išaugino iki 16 taškų – 35:19. Iki ilgosios pertraukos vilnietėms pavyko šiek tiek priartėti 41:30.
Trečiajame ketvirtyje situacija nesikeitė. Į visas vilniečių pastangas sumažinti atsilikimą Vokietijos čempionės atsakydavo sėkmingomis atakomis. Skirtumas ir toliau liko dviženklis.
Šviesa tunelio gale „Kibirkščiai-TOKS“ nušvito paskutinio kėlinio viduryje, kai vilniečių spurto komandos atsilikimas ištirpo iki 4 taškų. Tačiau po to net keturias atakas vilnietės nesugebėjo surengti sėkmingos atakos. Tuo pasinaudojusios viešnios darsyk spurtavo, vėl nutilo dviženkliu atstumu, kurį išsaugojo iki mačo pabaigos.
Naudingiausiai Vilniaus ekipoje žaidė Andjelina Radič, anksčiau vilkėjusi Remchingeno klubo marškinėlius. Serbė pelnė 16 taškų, atkovojo 6 kamuolius ir surinko 21 naudingumo balą.
„Kibirkštis“: Andjelina Radič ir Japreece Dean po 16, Giedrė Labuckienė 9, Zaay Green 8, Kamilė Nacickaitė-Van Der Horst 5, Gabija Meškonytė 4, Justina Miknaitė 3, Anamaria Virjoghe 2. Sintija Aukštikalnytė ir Laura Želnytė nepasižymėjo, Danielė Paunksnytė aikštėje nepasirodė.
„Rutronik Stars Keltern“: Nevea Rosič ir Karina Konstatinova po 13, Alexandra Wilke ir Maud Huijbens po 12.
Kitas rungtynes „Kibirkštis-TOKS“ žais spalio 16 d. „Active Vilnius“ arenoje su ir Pečo „KBF Peja 03“.
Naujausi komentarai