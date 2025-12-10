Po slogaus starto atsibudęs „Neptūnas” iškovojo fantastišką pergalę

Rungtynių startas nieko blogo nežadėjo šeimininkams. Sužaidus 3 minutes dvikovos rezultatas buvo lygus (9:9). Tačiau tuomet sekė įspūdingas svečių iš Lenkijos spurtas, kurie laimėjo atkarpą 19:2 ir įgijo 17 taškų pranašumą (11:28). A. Beručka savo komandos taškų sausrą nutraukė taikliu tolimu metu, M. Girdžiūnas pridėjo 2 taiklius baudos metimus ir „Neptūno” atsilikimas sumažėjo iki 12 (16:28). Ketvirčio pabaigoje N. Kirkwood’as dar spėjo pelnyti 2 taškus (16:30).
Antrojo kėlinio pradžia buvo atkakli ir apylygė, nei vienai komandai nepavyko labiau pasistūmėti į priekį, bet rungtynių ritmą ir toliau kontroliavo „Slask”. Vis dėlto klaipėdiečiai, palaikomi savų sirgalių, sugebėjo prieš ilgąją pertrauką sėkmingiau sužaisti abejose aikštės pusėse ir deficitą sumažino iki 6 (40:46).
A. Velička buvo reultatyviausias uostamiesčio komandoje su 9 taškais, po 7 pridėjo Z. Watermanas ir R. Lomažas.
Trečiojo kėlinio pradžioje abi komandos apsikeitė taikliais dvitaškiais, bet po to R. Lomažas pelnė 4 taškus iš eilės, M. Girdžiūnas smeigė tolimą metimą ir „Neptūnas” pirmą kartą išsiveržė į priekį (49:48). Likęs ketvirčio laikas buvo intensyvus abiejose aikštės pusėse, bet prieš lemiamas 10 minučių minimalų pranašumą išsaugojo Vroclavo ekipa (64:65).
Intensyvumo lygis ketvirtajame kėlinyje pakilo į aukščiausią lygį. Likus žaisti iki kiek daugiau nei minutei, R. Lomažas padidino klaipėdiečių pranašumą iki 5 taškų (83:78), tuomet K. Grayus atsakė 4 taškais paeiliui ir komandas teskyrė vienas taškas (83:82), o pridėjęs dar vieną taiklų baudos metimą, rezultatą išlygino. Ketvirtojo ketvirčio pabaigoje abi komandos turėjo progų išplėsti pergalę, bet galiausiai buvo priversti keltis į pratęsimą (83:83).
Pratęsimą „Neptūnas” pradėjo įspūdingai: A. Beručka, V. Kozys ir A. Velička smeigė po tritaškį ir pranašumas šoktelėjo iki 7 taškų (92:85). Per likusį papildomą laiką uostamiesčio komanda pranašumo nešvaistė, o jį didino ir galiausiai iškovojo pergalę 16-os taškų skirtumu (103:87).
Klaipėdos „Neptūnas”: A. Velička 22 (4 atk.kam), R. Lomažas 18 (4 rez.perd.), A. Majauskas 16 (5 atk.kam.), A. Beručka (7 atk.kam.) ir Z. Watermanas (4 atk.kam.) – po 11, V. Kozys 10 (4 atk.kam.).
Vroclavo „Slask”: K. Grayus 24 (6 rez.perd.), S. Dordevicius 18 (12 atk.kam.), A. Nunezas 11.
