Ketvirtojo kėlinio šou leido „Žalgiriui“ įveikti „Baskonia“ komandą

Kauno „Žalgirio“ (8-5) krepšininkai sužaidė įspūdingą ketvirtąjį kėlinį ir šventė pergalę „Žalgirio“ arenoje. Tomo Masiulio auklėtiniai nugalėjo Vitorijos „Baskonia“ (4-9) komandą 82:67 (18:24, 19:18, 17:12, 28:13).
Per pirmąsias 5 minutes „Žalgirio“ gretose pasižymėjo tik dvitaškį įmetęs Ignas Brazdeikis ir dėjimu krepšį drebinęs Mosesas Wrightas – 4:12. Ąžuolo Tubelio dėjimas ir Sylvaino Francisco 6 taškai išjudino „Žalgirio“ areną (12:15), tačiau svečiai atsakė savo atkarpa – 12:24. Pirmąjį kėlinį taikliais tritaškiais užbaigė I.Brazdeikis ir Maodo Lo – 18:24.
Vitorijos ekipai vėl atsiplėšus dviženkle persvara (18:28), S.Francisco rinko 8 taškus iš eilės – 26:29. Jis taip pat asistavo Deivido Sirvydžio ir I.Brazdeikio tritaškiams – 32:37. M.Wrightas įmetė iš po krepšio, dar vieną tritaškį iš krašto smeigė D.Sirvydis – 37:42.
Per trečiojo kėlinio pirmąsias 4 minutes tikslą pasiekė tik S.Francisco tritaškis – 40:49. Kovingumą demonstravo kamuolį puolime atsikovojęs D.Sirvydis, po tritaškį pataikė Dustinas Sleva ir Ą.Tubelis (48:52), o po Edgaro Ulanovo ir D.Slevos dvitaškių bei M.Lo baudų metimų „Žalgiris“ pirmą kartą išsiveržė į priekį – 54:52. Po 30 minučių žaidimo rezultatas buvo lygus – 54:54.
Ketvirtajame kėlinyje S.Francisco išvedė tritaškiui I.Brazdeikį, pats sumetė baudas ir toliau dalino perdavimus I.Brazdeikiui, Ą.Tubeliui ir M.Lo – 69:59. Skirtumą dar labiau augino S.Francisco taškai greitoje atakoje ir Ą.Tubelio tritaškis iš kampo – 74:59. Rungtynes uždarė dar vienas S.Francisco reidas ir du Ą.Tubelio tritaškiai – 82:67.
„Žalgiris“: S.Francisco 23 (11 rez. perd., 3 per. kam.), Ą.Tubelis 15 (7 atk. kam.), I.Brazdeikis 13, M.Lo 9 (6 atk. kam.), D.Sirvydis 8, E.Ulanovas 5, D.Sleva 5, M.Wrightas 4, L.Birutis 0, M.Rubštavičius 0.
„Baskonia“: T.Luwawu-Cabarrotas 18, K.Simmonsas 12.
