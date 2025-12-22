„Gargždai“ pristato naują gynėją

2024/25 m. sezone ORLEN Basket Liga pirmenybėse J. Turner sužaidė 35 rungtynes, per vidutiniškai 23 min. rinko po 11,2 taško, 2,2 atkovoto kamuolio ir 2,1 rezultatyvaus perdavimo. Gynėjas pataikė 44,4 proc. metimų iš žaidimo, 36,6 proc. tritaškių ir 85,7 proc. baudų.
FIBA Europe Cup turnyre su „Anwil“ ekipa jis sužaidė 12 rungtynių, kuriose vidutiniškai pelnė po 12,1 taško, atkovojo 2,8 kamuolio ir atliko 3,2 rezultatyvaus perdavimo.
J. Turneris papildys „Gargždų“ perimetro grandį savo greičiu, energija ir gebėjimu kurti žaidimą bei atakuoti iš toli.
