Po ilgosios pertraukos užsiautę jonaviečiai Citadele KMT kovoje parklupdė „Gargždus“

Baigėsi priešpaskutinės pirmojo Citadele Karaliaus Mindaugo taurės (Citadele KMT) etapo savaitės kovos.
Jonavos „Jonavos Hipocredit“ (4-4) ekipa sužaidė paskutiniąsias Citadele KMT pirmojo etapo rungtynes ir užsitikrino vietą kitame etape, nes savų fanų akivaizdoje 97:82 (22:22, 28:15, 25:18, 22:27) įveikė Gargždų „Gargždus“ (2-5).
Pirmajame tarpusavio susitikime prieš kiek daugiau nei mėnesį dramatišką pergalę taip pat šventė jonaviečiai (88:84), kai pastarieji mačo pabaigoje taikliais baudų metimais pasiekė triumfą.
Paskutiniajame Citadele KMT ture „Šiauliai“ namuose priims „Juventus“, o „Nevėžis-Paskolų Klubas“ vyks į „Gargždų“ tvirtovę.
Ginčo kamuolį laimėję šeimininkai susitikimą pradėjo šiek tiek užtikrinčiau (6:3), tačiau jau po kelių minučių Deivido Gailiaus tolimas šūvis išvedė į priekį gargždiškius – 7:6. Kėlinio viduryje abi ekipos keitėsi taikliais dvitaškiais, o pirmaujanti komanda keitėsi ne kartą – 19:18. Ketvirčio pabaigoje taškus pelnė abiejų komandų legionieriai, tačiau paskutinės „Jonavos Hipocredit“ atakos metu žodį tarė ir Adomas Sidarevičius, švieslentėje atstatęs lygybę – 22:22.
Antrasis kėlinys prasidėjo nerezultatyviai – šeimininkai tik praėjus daugiau nei dviems minutėms pelnė pirmuosius taškus iš žaidimo, tačiau gargždiškiai tuo nepasinaudojo – 27:27. Visgi Džiugas Slavinskas su Makai Ashtonu ėmėsi iniciatyvos ir pirmą kartą šiek tiek atitolino jonaviečius – 39:33. Tiesa, paskutinėmis minutėmis svečių gynyba prakiuro, o Benjaminas Krikke dar ir smeigė tritaškį Tomo Rinkevičiaus auklėtiniams į rūbinę – 50:37.
Po ilgosios pertraukos Olinas Carteris surengė savo benefisą ir kartu su D. Slavinsku pelnė pirmuosius 11 šeimininkų taškų, į kuriuos „Gargždai“ atsakė tik dviem taikliais metimais – 42:61. Vėliau svečiai bandė kibti varžovams į atlapus dvitaškiais bei baudų metimais, tačiau Hilmaras Henningssonas dūrė tritaškį su pražanga ir žlugdė gargždiškių viltis – 72:52. Per paskutinę trečiojo kėlinio minutę komandos dar porąkart užpuolė, o skirtumas nekito – 75:55.
Lemiamas ketvirtis tokiu jau nebuvo – nepaisant to, kad svečiai pradėjo kėlinį 4:0 spurtu (59:75), netrukus savąjį atsakymą pateikė ir Stepono Babrausko kariauna – 82:64. Kėlinio viduryje Paulius Petrilevičius dar pelnė šešis taškus be atsako (69:85), bet „Jonavos Hipocredit“ legionieriai greitai atsakė ir galutinai išsprendė rungtynių nugalėtojo klausimą – 90:71.
Šeimininkus į pergalę vedė ir rezultatyviausiai sužaidė D. Slavinskas, į varžovų krepšį sukratęs 19 taškų (7/9 dvit., 5/8 baud.) ir pridėjęs 6 atkovotus kamuolius bei 21 naudingumo balą.
„Jonava Hipocredit“ šiandien rungtyniavo be Eimanto Stankevičiaus, o ant parketo nepasirodė Dovydas Buika.
Tuo tarpu „Gargždų“ gretose ryškiausiai spindėjo Nojus Mineikis, kuris surinko 17 taškų (3/3 dvit., 3/5 trit., 2/2 baud.), 6 atkovotus kamuolius ir 21 naudingumo balą.
Svečiai rungtynėse jau vertėsi be komandą palikusio Joshua Haginso.
„Jonava Hipocredit“: Džiugas Slavinskas 19, Benjaminas Krikke 16, Makai Ashtonas ir Lukas Kreišmontas po 12, Hilmaras Henningssonas 10, Jalenas Henry 8, Olinas Carteris 7, Adomas Sidarevičius 6.
„Gargždai“: Nojus Mineikis 17, Martinsas Meiersas 15, Jalonas Pipkinsas ir Deividas Gailius po 10, Trey'us Pulliamas 9, Paulius Petrilevičius ir Darylas Doualla po 8.
