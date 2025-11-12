0:20 atkarpą praleidusi „Juventus“ išgyveno Citadele KMT mūšį prieš „Gargždus“

Utenos komanda jau neturėjo Devono Danielso, kuris paliko klubą, žaisti negali ir Paulius Valinskas bei Malikas Johnsonas.
„Gargždų“ gretose sirguliuoja Paulius Petrilevičius bei Deividas Gailius.
Apylygiai klostėsi pirmos penkios minutės, bet po to Ivanas Vranešas ir Evaldas Šaulys didino „Juventus“ persvarą – 22:11. Trey‘us Pulliamas tolimais metimais bandė tempti į priekį svečius, o po pirmojo kėlinio „Gargždų“ deficitas siekė tik 5 taškus – 19:24.
Ernesto Sederevičiaus metimas atstatė uteniškių dviženklį pranašumą (31:21), kurį Donatas Sabeckis ir E.Šaulys tik augino – 47:29. Po pertraukos „Juventus“ jau ėmė triuškinti oponentus (55:32), nors Karolis Giedraitis bei Laurynas Vaištaras bandė įžiebti dalį vilties savo ekipai – 45:65. Vis tik kėlinį uteniškiai uždarė dar trimis tritaškiais – 74:47.
Ketvirtąjį Lukas Uleckas atidarė dar vienu tolimu šūviu, skirtumas tarp komandų nebekėlė klausimų dėl nugalėtojo – 79:47. Tiesa, tada „Gargždai“ inicijavo spurtą: Nojus Mineikis atakavo iš toli, prisidėjo ir Darylas Doualla, o be atsako svečiai susimetė net 20 taškų. Taip po Donato Sabeckio nesportinės pražangos komandas skyrė tik 12 taškų – 67:79.
Lukas Uleckas po penkių juodų minučių nutraukė „Juventus“ taškų badą, tačiau svečiai vis dar buvo kovoje – 69:81. Vis tik I.Vranešo ir E.Šaulio taškai tvirtino pergalę uteniškiams.
E.Šaulys žaidė geriausias savo šio sezono rungtynes ne tik Citadele KMT, bet ir LKL, kurią remia „Betsson“, pelnęs 24 taškus, atkovojęs 5 kamuolius, atlikęs 4 perdavimus ir rinkęs 31 naudingumo balą.
„Juventus“: Evaldas Šaulys 24, Lukas Uleckas 15 (7 rez. perd.), Ivanas Vranešas 14, Donatas Sabeckis 12, Šarūnas Beniušis 8 (6 atk. kam.).
„Gargždai“: Nojus Mineikis 16, Trey‘us Pulliamas 14, Jalonas Pipkinsas 8, Karolis Giedraitis ir Brandonas Horvathas – po 7.
