Žuvo Lietuvos ledo ritulio rinktinės treneris Mindaugas Kieras

Žinia apie tai pasidalijo asociacija „Hockey Lietuva“. „Lietuvos ledo ritulys neteko šalies sporto šakos vedlio, lyderio ir simbolio. Asociacija „Hockey Lietuva“ reiškia nuoširdžią užuojautą mirusio Lietuvos ledo ritulio rinktinės trenerio Mindaugo Kiero šeimai, velionio artimiesiems“, – rašoma pranešime.
Prezidentas Gitanas Nausėda taip pat pareiškė užuojautą dėl įžymaus Lietuvos ledo ritulininko mirties. Pasak šalies vadovo, Lietuva neteko legendinio sportininko, 20 metų atidavusio šalies rinktinei, kurio dėka ledo ritulys šiandien Lietuvoje yra populiari ir svarbi sporto šaka.
„Netekome sportininko, trenerio, kuris buvo savo sporto šakos simbolis Lietuvoje. M. Kieras pasišventė Lietuvos ledo ritulio rinktinei dar tada, kai niekas ja netikėjo, atkakliai vedė ją pergalių ir medalių keliu, kol jam baigiant ledo ritulininko karjerą į rinktinės rungtynes pradėjo rinktis pilnos salės žiūrovų. M. Kieras tikrąja to žodžio prasme gyveno ledo rituliu ir siekė perduoti tą meilę jaunajai kartai“, – sakė prezidentas.
Šalies vadovas reiškia užuojautą velionio šeimai, artimiesiems, kolegoms ir visai Lietuvos ledo ritulio bendruomenei.
