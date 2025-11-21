Tragedija ledo arenoje: paaiškėjo naujos detalės dėl žuvusio 13-mečio

„Žinią apie mirtinai sužalotą nepilnametį policija gavo iš medikų. Pirminiais duomenimis, trečiadienį, apie 18 val., ledo ritulio treniruotės metu nepilnametis, gimęs 2012 m., patyrė traumą. Jam buvo pataikyta ledo rituliu į galvos sritį“, – kalbėjo Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato atstovė Julija Samorokovskaja.
Ledo ritulio bendruomenė sukrėsta. Toks įvykis, kai per treniruotę nuo ritulio smūgio žūsta vaikas, pirmas ne tik Lietuvoje.
„Visi sukrėsti, su kuo nepakalbi – su tėvais ar treneriais, mokyklų vadovais, nes toks atvejis pirmas Lietuvoje. Aš negirdėjęs, kad ir užsienyje kažkur būtų buvęs toks atvejis“, – šnekėjo Nacionalinės vaikų ledo ritulio lygos vadovas Arūnas Alenikovas.
Skriejantis ritulys pataikė šalia ausies. Nors vaikas dėvėjo šalmą ir kaklo apsaugas, gyvybės tai neišgelbėjo.
„Šalmas privalomas, yra kakliukai, bet kakliukai nedengia iki ausies. Tie kakliukai yra medžiaginiai – kad neperpjautų gerklės, dėl to jie yra, bet tikrai jie neapsaugos nuo smūgių. Čia tikriausiai pataikė žemiau. Aš negaliu garantuoti, nes vyksta tyrimas, pats nebuvau, nemačiau. Kiek girdėta iš kalbų – pataikė šiek tiek žemiau, kaip tik kur baigiasi šalmas“, – nurodė A. Alenikovas.
Lietuvoje ledo ritulio žaidėjai apsaugas dėvi pagal tarptautinės federacijos taisykles. Šis įvykis verčia susimąstyti, ar nereikėtų taisyklių keisti ir labiau apsaugoti kaklo.
„Bet kokiu atveju susisieksime su tarptautine federacija ir pasakysime, kad įvyko toks atvejis. Jie irgi turbūt padarys savo analizę, kad ateityje tokie dalykai nepasitaikytų – ne tik Lietuvoje, bet visame pasaulyje“, – tikino A. Alenikovas.
Greitoji pagalba į ledo areną atvyko per keturias minutes.
„Atvykusi brigada rado gaivinamą pacientą – jis buvo be sąmonės, be kvėpavimo, be pulso“, – sakė greitosios pagalbos atstovas Artūras Laškovas.
Kol greitoji vyko, dispečeris arenoje buvusiems suaugusiesiems liepė vaiką gaivinti defibriliatoriumi.
„Defibriliatoriaus, kaip supratau, nebuvo, nes „Pramogų arena“ jo neturėjo. Dispečeris klausė, ar yra, ir prašė atsinešti, bet buvo atsakyta, kad jie neturi defibriliatoriaus“, – teigė A. Laškovas.
Dėl kokios priežasties vaikas mirė – neatskleidžiama. Neaišku ir tai, ar gaivinimo įranga būtų galėjusi jį išgelbėti.
„Jeigu įvyko skilvelio virpėjimas, tai tos keturios minutės ir laiku panaudotas defibriliatorius galėjo išgelbėti gyvybę“, – aiškino A. Laškovas.
Ledo ritulio atstovas atkreipė dėmesį, kad ant ledo gali įvykti įvairių incidentų, todėl visos ledo arenos privalo turėti gaivinimo aparatūrą.
„Žinau, kad „Akropolio“ ledo arenose yra. Mes jau seniau domėjomės, o dėl šios arenos negaliu pasakyti“, – pabrėžė A. Alenikovas.
„Dėl ko ten nebuvo defibriliatoriaus – nežinau. Kiekviena įstaiga pati sprendžia; reglamento, kad privalo būti, nėra“, – nurodė A. Laškovas.
Pačios „Pramogų arenos“ atstovai, paklausti, ar buvo defibriliatorius, atsako klausimu: ar šiuo atveju jis būtų padėjęs?
