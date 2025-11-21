 Jauno ledo ritulininko žūtis sukrėtė visą bendruomenę

2025-11-21 16:55
LNK.lt inf.

Sostinės ledo ritulio akademija feisbuke pareiškė užuojautą mirusio jauno sportininko šeimai ir artimiesiems, kai per ledo ritulio treniruotę buvo mirtinai sužalotas 13 metų paauglys.

Jauno ledo ritulininko žūtis sukrėtė visą bendruomenę / Scanpix, E. Rauluševičiaus / ELTOS nuotr.

„Mus visus palietė jaunojo ledo ritulininko mirtis. Net jei tai įvyksta pirmą kartą Lietuvos istorijoje, net jei tai žinomas vos trečias įvykis per visą ledo ritulio istoriją.

Neišmatuojamas tėvų skausmas, komandos draugų ir trenerių širdgėla, kurią mes dalinamės su jumis. Šiandien mes esame vienas klubas, viena komanda, viena bendruomenė. Reiškiame nuoširdžią užuojautą šeimai, artimiesiems“, – rašė jie.

Kita ledo ritulio akademija „Hockey Punks Academy“ taip pat feisbuke parašė užuojautos laišką.

„Išgyvename skaudžią netektį. Netekome vieno iš mūsų ledo ritulio akademijos auklėtinių – Kazimiero. Netekties skausme liūdime ir šiuo sunkiu laiku gedime drauge su šeima.

Palaikome šoką išgyvenančius mažuosius žaidėjus, jų trenerius ir vienas kitą. Suprantame sukrėstos visuomenės dėmesį, bet visas jėgas skiriame palaikyti akademijos auklėtinius ir padėti tyrimus vykdančioms valstybės institucijoms“, – rašė jie.

Primename, kad nelaimė įvyko trečiadienio vakarą, apie 17.45 val., Vilniuje, ledo ritulio treniruotėje.

Nepilnamečiui (gimusiam 2012 m.) buvo pataikyta ledo rituliu į galvą, netoli pakaušio.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti. Po nelaimės policija vykdė trenerių apklausas. Ledo ritulio atstovai sako, kad Lietuvoje nėra buvę panašios nelaimės.

Tai jau antra skaudi netektis Lietuvos ledo ritulio bendruomenėje šiemet – vasarą per nelaimingą atsitikimą žuvo žinomas ledo ritulininkas Mindaugas Kieras. Šokdamas į vandenį jis patyrė sunkias galvos ir stuburo traumas ir netrukus nuskendo.

