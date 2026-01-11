 Vaidotas Žala įėjo į Dakaro istoriją

Vaidotas Žala įėjo į Dakaro istoriją

2026-01-11 18:00 kauno.diena.lt inf.

Vaidotas Žala pranešė džiugią naujieną iš Dakaro ralio.

Vaidotas Žala įėjo į Dakaro istoriją
Vaidotas Žala įėjo į Dakaro istoriją / V. Žalos feisbuko vaizdo įrašo stop kadrai ir nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

„Organizatoriai sako, kad tapom pirmaisiais Dakaro istorijoje su GR pergale tiek automobilių, tiek sunkvežimių kategorijose. Džiaugiamės!!!“ – skelbiama lenktynininko feisbuko paskyroje.

Sunkvežimių įskaitoje sublizgėjo „Nordis Team“ ekipažas. V. Žala, Paulo Fiuza ir Maxas van Grolas pirmą sykį šiemet laimėjo greičio ruožą.

Po finišo V. Žala sakė, kad visi laurai dėl šios pergalės skirti šturmanui P. Fiuzai.

 

Septintame etape lenktynininkams reikėjo įveikti 459 kilometrų ilgio greičio ruožą.

Šiame straipsnyje:
Vaidotas Žala
Dakaras
Dakaro ralis

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų