Vaidotas Žala įėjo į Dakaro istoriją

„Organizatoriai sako, kad tapom pirmaisiais Dakaro istorijoje su GR pergale tiek automobilių, tiek sunkvežimių kategorijose. Džiaugiamės!!!“ – skelbiama lenktynininko feisbuko paskyroje.
Sunkvežimių įskaitoje sublizgėjo „Nordis Team“ ekipažas. V. Žala, Paulo Fiuza ir Maxas van Grolas pirmą sykį šiemet laimėjo greičio ruožą.
Po finišo V. Žala sakė, kad visi laurai dėl šios pergalės skirti šturmanui P. Fiuzai.
Septintame etape lenktynininkams reikėjo įveikti 459 kilometrų ilgio greičio ruožą.
Naujausi komentarai