Benediktas Vanagas atskleidė avarijos detales

Pasak „Gurtam Toyota Gazoo Racing Baltics“ piloto, incidentas įvyko labai didelio greičio atkarpoje, kai ekipažas pataikė į dvi nepažymėtas vandens išgraužas.
„Likus 16 kilometrų iki maratoninio greičio ruožo pabaigos labai didelio greičio sekcijoje užtaikėme į dvi nepažymėtas vandens išgraužas. Greitis buvo apie 160 km/ val., nebuvo šanso tinkamai sustabdyti. Viena iš išgraužų šveitė į orą, leidomės į kitą kaip į sieną. Tada jau tapome keleiviais. Hilux’as vertėsi, trenkėsi su galiniu kampu“, – pasakojo B. Vanagas.
Po smūgio automobilis buvo smarkiai apgadintas. Vizualiai labiausiai nukentėjo „BlackHawk“ galinis ratas kartu su visa pakaba.
Šiuo metu ekipažas juda į bivuaką, kur technikų komanda atliks išsamią automobilio būklės diagnostiką ir spręs dėl galimybių tęsti lenktynes.
Vėliau paaiškėjo, kad incidentą nulėmė navigacinė situacija – ekipažas nusuko į ankstesnį kanjoną. Azimutas buvo itin panašus į teisingą, todėl klaida iš pradžių nesukėlė didelio įtarimo.
Svarbu tai, kad tokį pat nusukimą pasirinko ir kiti dalyviai – į tą pačią vietą nukreipė apie pusė lenktynininkų.
Po incidento į vietą sraigtasparniu atskrido ralio direktorius Davidas Castera, kuris padėkojo B. Vanago ekipažui už atsakingą elgesį trasoje.
„Sraigtasparniu atskridęs ralio direktorius Davidas Castera padėkojo, kad stabdėme dalyvius ir padėjome išvengti daugiau didelių avarijų. Taip pat užtvėrė tą nelemtingą nusukimą. Judame į bivuaką, ten diagnozuosime Hilux’o būklę. Mes su Aisviu iš esmės – ok“, – pridūrė B. Vanagas.
Kol kas pagrindinis klausimas – ar pavyks atstatyti automobilį taip, kad ekipažas galėtų tęsti kovą Dakaro trasoje. Tikslesnė informacija paaiškės po techninės apžiūros bivuake.
B. Vanago komentaras vaizdo įraše:
