Iš Arabijos dykviečių – skirtingos naujienos

Tapo tik keleiviais
Šią savaitę ralio dalyviams teko kol kas didžiausias išbandymas – dviejų dienų maratoninis etapas, iš viso – per 950 km.
Lenktynininkams negalėjo padėti mechanikai – prireikus ekipažai privalėjo patys imtis įrankių ir taisyti savo techniką. Naktis – stovyklavietėje dykumoje, poilsis – palapinėse, miegmaišiuose, maistas – sausas davinys.
Ketvirtą ralio etapą sudarė 452 km greičio ruožas, visą distanciją – 530 km. Penktas etapas – 371 km greičio atkarpa, o iš viso reikėjo nuvažiuoti 427 km.
„Iki penkto etapo greičio ruožo pabaigos likus 16 km, pataikėme į dvi nepažymėtas vandens išgraužas. Lėkėme apie 160 km/val. greičiu, tad nebuvo šansų tinkamai sustabdyti visureigį. Viena iš išgraužų šveitė mus į orą, į kitą trenkėmės kaip į sieną. Tada jau tapome tik keleiviais“, – vakar mintimis apie lemtingą incidentą dalijosi „Gurtam Toyota Gazoo Racing Baltics“ lenktynininkas B. Vanagas.
Vakarop jis pranešė liūdną žinią.
„Tarptautinės automobilių sporto federacijos (FIA) techniniai ekspertai apžiūrėjo mūsų visureigį, persirašė informaciją iš vadinamosios juodosios dėžės ADR („Accident Data Recorder“) įrenginio. Išvada: galinis ratas, sugerdamas smūgį, pažeidė lanką ir degalų bako konstrukciją, su šiais pažeidimais negalėsime tęsti Dakaro ralio. Atleiskite“, – reziumavo B. Vanagas.
48-erių metų autosporto asui šis ralis – 14-asis per karjerą. Šiemet B. Vanago šturmanas buvo Aisvydas Paliukėnas.
Pamokos ateičiai
Nepasisekė „AG Dakar Dubai“ komandos motociklininkui Edvardui Sokolovskiui.
Dakaro ralio debiutantas skausmingai parkrito akmenuotoje atkarpoje. Į stovyklavietę sportininkas sugrįžo organizatorių sraigtasparniu ir keliavo tiesiai į medikų palapinę.
„Pavojus užklupo, galima sakyti, lygioje vietoje – galbūt dėl mano neatidumo ar nuovargio, galbūt išsiblaškymo. Griuvau važiuodamas dideliu greičiu. Padariniai tokie, kad tęsti ralį būtų neprotinga: lūžo nykštis, visur skauda – daug sumušimų, vos priminu koją. Tad geriau pasitraukti. Visos klaidos – pamokos ateičiai“, – po medikų apžiūros kalbėjo E. Sokolovskis.
Mūsų senolis „Defender“ laikosi didvyriškai. Už tai jį reikia kas vakarą paglostyti, paveržti.
Saulius Klevinskas taip pat krito, jam teko remontuoti konstrukciją ant motociklo vairo, dėl to sugaišo daug laiko.
Po penkių etapų bendroje motociklininkų įskaitoje Nerimantas Jucius buvo 14-as, Dovydas Karka – 27-oje vietoje, S. Klevinskas – 51-oje, Gediminas Šatkus – 86-oje.
Pametė duslintuvą
Pakili nuotaika Roko Baciuškos ir Karolio Raišio stovyklose: jie – lyderiai.
R. Baciuška, su šturmanu ispanu Orioliu Vidaliu važiuojantis visureigiu „Defender Dakar D7X-R“, ketvirtą etapą užbaigė užėmęs trečią vietą ir laimėjo penktąjį.
Bendroje „Stock“ klasės įskaitoje lietuvio persvara prieš antrą vietą užimantį kitą komandos „Defender Rally“ ekipažą – prancūzus Stephane’ą Peterhanselį ir Michaelį Metge – yra 44 min. 32 sek.
„Mums pavyko labai gerai rasti reikiamus kontrolinius taškus, tai leido važiuoti švariai ir greitai, – sakė R. Baciuška. – Akivaizdu, kad dabar spaudimas tik didės, trasos reljefas keisis. Kolega Stephane’as tikrai kovos iki galo, o man – išbandymas ir stipri patirtis: nepasiduoti, išlikti šalta galva ir saugoti techniką.“
K. Raišys su šturmanu prancūzu Christophe’u Marquesu laimėjo jau tris „Dakar Classic“ kategorijos etapus iš penkių.
„Naktis dykumoje buvo rami – jokių šviesų, garsų, pavyko gerai išsimiegoti. Tad pailsėję kaip reikiant spustelėjome dešinį pedalą. Baiminomės penkto etapo greičio ruožų, nes navigacija buvo sudėtinga. Vis dėlto viskas susiklostė geriau, nei tikėjomės. Varžovams nelabai pasisekė, prisirinko nemažai baudų, o mes skuodėme per sunkiausias atkarpas idealiai, net duslintuvą pametėme. Rezultatais esame patenkinti, mūsų senolis „Defender“ (1978-ųjų visureigis „Land Rover 109 Station Wagon“ – red. past.) pastarosiomis dienomis mėtomas, vėtomas, lamdomas ir daužomas, bet laikosi didvyriškai. Už tai jį reikia kas vakarą paglostyti, paveržti ten, kur patinka. Tikėkimės, toliau dirbs kantriai, finišo link veš nesiožiuodamas“, – dalijosi įspūdžiais K. Raišys.
„Ovoko Racing“ komandos ekipažas, turintis 329 baudos taškus, padidino atotrūkį nuo „Classic“ įskaitos antrą vietą užimančių italų Marco Ernesto Leva ir Alexios Giugni (385 baudos taškai).
Skaičiavo kilometrus
Iš penktos vietos į ketvirtąją pakilo „Nordis Team De Rooy“ komandos sunkvežimio, kurį vairuoja Vaidotas Žala, ekipažas.
„Ketvirtą etapą važiavome drausmingai, nors kartais atrodė, kad kiek lėtokai. Likus apie 50 km iki finišo, į vėžėje pasislėpusį akmenį prakirtome rato padangą. Problema buvo, kad nepavyko uždėti atsarginio rato – ratlankis buvo arba apgadintas arba kreivas, tad teko imti trečią ratą. Keitimo laikas nuo 5 minučių išaugo iki 15-os. Penktą etapą vėl prakirtome rato padangą, pasikeitėme ir, sudėję rankeles, važiavome finišo link, bet viena padanga pradėjo lėtai leisti orą. Tad draugiškai skaičiavome kilometrus mažėjančia tvarka – 50, 48, 45 ir t. t. Padanga atlaikė“, – pasakojo V. Žala.
Nuo sunkvežimių įskaitos lyderio čeko Martino Maciko ekipažo V. Žala su bendražygiais portugalu Paulo Fiuza ir olandu Maxu Van Grolu buvo atsilikę 55 min. 36 sek.
