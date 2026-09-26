UTMA ringe – dvi kovos dėl diržo: vienas čempionas bus karūnuotas, kitas mėgins apginti sostą

Abi titulinės „UTMA 19“ kovos įtrauktos į pagrindinę turnyro programą.
M. Danius ir K. Hayatas susitiks iki 67 kg svorio kategorijoje, o D. Levickio ir M. Žmuidinos kova vyks iki 63,5 kg. Abiem atvejais kovotojų laukia penki raundai po tris minutes pagal kikbokso taisykles.
67 kg kategorijoje – turnyro finalas
M. Daniaus ir K. Hayato susitikimas nėra tiesiog atskira titulinė kova – tai 67 kg UTMA kikbokso turnyro finalas.
Šios svorio kategorijos turnyras pasiekė finišo tiesiąją, o jo nugalėtojui atiteks UTMA 67 kg kikbokso čempiono diržas.
M. Danius į kovą žengia turėdamas dvi pergales ir vieną pralaimėjimą UTMA ringe. Abi savo pergales organizacijoje jis pasiekė nokautais.
K. Hayatas UTMA ringe kol kas nepralaimėjo – jo sąskaitoje dvi pergalės, iš kurių viena pasiekta nokautu.
M. Danius – po dviejų nokautų
M. Daniaus kelias UTMA organizacijoje prasidėjo nesėkmingai. Debiutinėje kovoje „UTMA Rising 1“ turnyre jis nusileido Vitui Karosui.
Tačiau po šio pralaimėjimo M. Danius iškovojo dvi pergales iš eilės ir abi jas pasiekė anksčiau laiko.
„UTMA 12“ turnyre vykusiame 67 kg kategorijos turnyro pusfinalyje M. Danius jau pirmajame raunde nokautavo Deividą Danylą.
Vėliau, „UTMA 13“ turnyre, jis muaitai kovoje su MMA pirštinėmis antrajame raunde techniniu nokautu įveikė Matą Pultaražinską.
Taigi į kovą dėl čempiono diržo lietuvis žengia turėdamas dviejų iš eilės anksčiau laiko pasiektų pergalių seriją.
K. Hayatas UTMA ringe dar nepralaimėjo
Kitoje ringo pusėje M. Daniaus lauks K. Hayatas.
Jis UTMA organizacijoje kol kas kovojo du kartus ir abu sykius iškovojo pergales.
Debiutuodamas „UTMA 8“ turnyre K. Hayatas įveikė D. Danylą.
Antrasis jo pasirodymas tapo tiesioginiu bilietu į kovą dėl čempiono diržo. „UTMA 13“ vykusiame 67 kg turnyro pusfinalyje K. Hayatas antrajame raunde techniniu nokautu įveikė V. Karosą.
Dabar dviejų turnyro finalistų keliai susikirs Kaune. Penkių raundų kovos nugalėtojas taps UTMA 67 kg kategorijos kikbokso čempionu.
D. Levickis pirmą kartą gins diržą
Visai kitokia situacija laukia 63,5 kg kategorijoje.
Čia čempionas jau yra – D. Levickis. „UTMA 19“ turnyre jis pirmą kartą karjeroje gins turimą organizacijos diržą.
D. Levickio UTMA statistikoje – šešios pergalės ir du pralaimėjimai. Tris pergales jis pasiekė nokautais.
Čempiono diržą D. Levickis iškovojo kovoje su Armandu Brižinsku.
Dabar titulą iš jo mėgins atimti M. Žmuidina.
M. Žmuidinai – didžiulis šansas jau antroje UTMA kovoje
M. Žmuidinos situacija neįprasta – galimybę kovoti dėl čempiono titulo jis gavo vos po vienos kovos UTMA organizacijoje.
Jo statistikoje – viena kova, viena pergalė ir vienas nokautas.
Svarbiausia, kad M. Žmuidina įveikė tą patį A. Brižinską, prieš kurį čempiono titulą iškovojo D. Levickis. UTMA vadovo Viktoro Geco teigimu, būtent ši pergalė parodė, kad M. Žmuidina yra vertas galimybės kautis dėl diržo.
M. Žmuidina treniruojasi Vilniaus „Sparta Gym“ klube.
Tuo metu D. Levickis prieš pirmąją titulo gynybą neslėpė, kad čempiono statusas jam suteikia papildomos motyvacijos.
„Titulo gynimas yra galimybė man vėl įrodyti, kad esu geriausias šios kategorijos kovotojas Lietuvoje“, – prieš kovą sakė D. Levickis.
Čempionas taip pat atskleidė norintis ne tik išsaugoti diržą, bet ir padaryti tai įsimintinai – jo tikslas yra pergalė nokautu.
Vienam – pirmasis diržas, kitam – pirmoji gynyba
Taigi dviejų titulinių „UTMA 19“ kovų situacijos bus visiškai skirtingos.
67 kg kategorijoje M. Danius ir K. Hayatas į ringą žengs neturėdami čempiono diržo – vienas jų jį iškovos pirmą kartą. Ši akistata kartu užbaigs ir šios kategorijos UTMA turnyrą.
63,5 kg kategorijoje D. Levickis į ringą žengs jau būdamas čempionu, tačiau pirmą kartą turės įrodyti, kad yra pajėgus savo titulą apginti. M. Žmuidinai tai bus galimybė vos per antrąją kovą organizacijoje tapti UTMA čempionu.
Titulinės „UTMA 19“ kovos:
Martynas Danius – Khyzeris Hayatas
- 67 kg, kikboksas, 5 raundai po 3 min.
- Kova dėl UTMA 67 kg čempiono diržo.
Dovydas Levickis – Modestas Žmuidina
- 63,5 kg, kikboksas, 5 raundai po 3 min.
- D. Levickis pirmą kartą gins UTMA 63,5 kg čempiono diržą.
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