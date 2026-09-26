Metų metus brendusi priešprieša pasiekė finišo tiesiąją: akistatoje – Maslobojevas ir Dirkstys

S. Maslobojevo ir D. Dirksčio dvikova taps pagrindiniu „UTMA 19“ vakaro akcentu. Kovotojai susitiks svorio kategorijoje iki 94 kg, pagal kikbokso taisykles. Numatyti trys raundai po tris minutes.
UTMA vadovas Viktoras Gecas šią akistatą yra pavadinęs didžiausia kova Lietuvos kovinio sporto istorijoje. Susidomėjimas ja buvo juntamas dar likus keliems mėnesiams iki renginio – per pirmąsias bilietų prekybos dienas jų buvo parduota apie 5 tūkst.
Nuo bendros treniruotės iki priešpriešos
Dabartiniai varžovai ne visada buvo skirtingose barikadų pusėse.
Jų istorija siekia 2021-uosius. S. Maslobojevas yra pasakojęs, kad tuomet Klaipėdoje pastebėjo jauną ir perspektyvų kovotoją, sportavusį pas tą patį trenerį, todėl norėjo jį palaikyti.
Jiedu kartu treniravosi, tačiau treniruotės metu D. Dirkstys patyrė kojos traumą. S. Maslobojevo teigimu, jaunasis sportininkas tuomet džiaugėsi galimybe treniruotis kartu su juo.
Vėliau jų santykiai kardinaliai pasikeitė.
D. Dirkstys kilo UTMA organizacijoje ir vis garsiau kalbėjo apie norą susitikti su S. Maslobojevu. Dar 2024-aisiais prieš kovą su Edvinu Šalkovskiu jis viešai teigė, kad įveikęs šį varžovą toliau norėtų S. Maslobojevo.
Tuo metu D. Dirkstys kalbėjo norintis „didelių kovų“ ir susitikimų su garsiausiais Lietuvos kovotojais.
Įtampa tarp vyrų ilgainiui persikėlė ir už ringo ribų. Jie ne kartą apsikeitė aštriomis replikomis socialiniuose tinkluose, interviu ir spaudos konferencijose.
Oficialiai apie jų kovą paskelbta balandį vykusio „UTMA 18“ turnyro metu, kai S. Maslobojevas vieningu teisėjų sprendimu įveikė Igną Pauliukevičių.
Skirtinga patirtis
Į ringą S. Maslobojevas žengs būdamas gerokai labiau patyręs tarptautinėje arenoje.
„Kuvaldos“ pravardę turintis lietuvis yra buvęs vienos stipriausių pasaulio kikbokso organizacijų „Glory“ pussunkio svorio čempionas. UTMA ringe jo sąskaitoje – keturios pergalės ir nė vieno pralaimėjimo.
D. Dirkstys savo ruožtu yra vienas ryškiausių pastarųjų metų UTMA kovotojų. Jo sąskaitoje organizacijoje – 13 pergalių ir du pralaimėjimai, septynias pergales jis pasiekė nokautais. D. Dirkstys taip pat yra UTMA 86 kg svorio kategorijos kikbokso čempionas.
Skiriasi ne tik jų patirties bagažas, bet ir amžius. 38-erių S. Maslobojevas susitiks su 24-erių D. Dirksčiu.
D. Dirksčio pasiruošimą sujaukė trauma
Prieš svarbiausią karjeros akistatą D. Dirksčiui teko susidurti ir su problemomis.
Vasarą Tailande treniravęsis kovotojas patyrė delnakaulio lūžį ir kurį laiką vaikščiojo su įtvaru. Artėjant kovai tai kėlė klausimų, ar trauma nesutrukdys jam pasirodyti rugsėjo 26-ąją.
UTMA vadovas V. Gecas rugpjūtį teigė, kad pats D. Dirkstys jį patikino kovosiantis.
Ketvirtadienį vykusioje paskutinėje „UTMA 19“ spaudos konferencijoje D. Dirkstys taip pat tvirtino, kad ranka problemų nebekelia.
Paklaustas apie traumą kovotojas pareiškė, kad su šia ranka ketina nokautuoti savo varžovą.
S. Maslobojevui – papildoma svorio sąlyga
S. Maslobojevui ruošiantis kovai teko spręsti kitą užduotį – mesti svorį.
Nors abu kovotojai penktadienį oficialių svėrimų metu turėjo atitikti 94 kg svorio ribą, S. Maslobojevui taikoma papildoma rehidratacijos taisyklė.
Tai reiškia, kad svorio metimas jam nesibaigia užlipus ant oficialių svarstyklių. Kovos dieną S. Maslobojevas bus sveriamas dar kartą ir jo svoris negalės viršyti 100 kilogramų.
Pats kovotojas prieš dvikovą tikino dėl šios sąlygos problemų nematantis ir teigė jau kurį laiką laikęsis kalorijų deficito.
Aistros nerimo iki paskutinių dienų
Artėjant kovai įtampa tarp sportininkų nemažėjo.
Ketvirtadienį vykusioje finalinėje „UTMA 19“ spaudos konferencijoje S. Maslobojevas savo varžovui įteikė savo atributikos, tačiau D. Dirkstys dovanas išdalijo susirinkusiems sirgaliams.
D. Dirkstys taip pat buvo paruošęs atsaką – varžovui įteikė gertuvę. Spaudos konferencijos metu tarp kovotojų netrūko ir aštrių replikų.
Tai tapo dar vienu epizodu ilgai besitęsiančioje jų priešpriešoje.
Apie galimą šių vyrų kovą kalbėta kelerius metus. D. Dirkstys S. Maslobojevą viešai kvietė į ringą, o pastarasis savo ruožtu kalbėjo apie norą parodyti, koks yra Lietuvos kikbokso kovotojų lygis.
Dabar kalboms ateina pabaiga.
S. Maslobojevas ir D. Dirkstys šiandien Kauno „Žalgirio“ arenoje stos vienas prieš kitą pagrindinėje „UTMA 19“ vakaro kovoje. Po metų viešų pareiškimų, provokacijų ir laukimo atsakymas, kurio laukia kovinio sporto gerbėjai, paaiškės ringe.
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