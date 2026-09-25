Laukia įspūdingas kovų vakaras: „UTMA 19“ ringe susitiks ryškiausi Lietuvos kovotojai

Oficialiame „UTMA 19“ kovų sąraše šiuo metu numatyta 15 akistatų: aštuonios pagrindinės programos kovos, keturios „Prelims“ ir trys „Early Prelims“. Didžioji dalis jų vyks pagal kikbokso taisykles, o E. Stanionio ir Kaine'o Fourie susitikimas – pagal profesionalaus bokso taisykles.
Vakaro kulminacija – Maslobojevas prieš Dirkstį
Didžiausias dėmesys krypsta į pagrindinę vakaro kovą, kurioje akis į akį stos du Lietuvos sunkiasvoriai – S. Maslobojevas ir D. Dirkstys.
Kovotojai susitiks iki 94 kg svorio kategorijoje pagal kikbokso taisykles. Numatyti trys raundai po tris minutes.
D. Dirkstys į šią akistatą ateina turėdamas 13 pergalių ir du pralaimėjimus UTMA ringe. Septynias pergales lietuvis iškovojo nokautais. Jis taip pat yra UTMA 86 kg svorio kategorijos kikbokso čempionas.
Šiai kovai galioja ir papildoma sąlyga. Penktadienį vykstančių medicininių svėrimų metu abu sportininkai turi tilpti į 94 kg limitą, tačiau S. Maslobojevui numatytas dar vienas svėrimas kovos dieną. Šeštadienį jo svoris negalės viršyti 100 kg.
Į ringą sugrįš E. Stanionis
Ne mažiau dėmesio sulauks ir „co-main“ dvikova – į profesionalaus bokso ringą sugrįžta buvęs WBA pusvidutinio svorio pasaulio čempionas E. Stanionis.
Jo varžovu taps 24-erių Pietų Afrikos Respublikos boksininkas K. Fourie. Numatyta dešimties raundų po tris minutes profesionalaus bokso kova iki 68,08 kg svorio kategorijoje.
E. Stanionio profesionalų sąskaitoje – 16 pergalių, iš kurių devynios pasiektos nokautais, ir vienas pralaimėjimas. Tuo metu K. Fourie yra iškovojęs 13 pergalių, patyręs du pralaimėjimus, o dar dvi jo kovos baigėsi lygiosiomis.
PAR atstovas pasižymi ir solidžia nokautų statistika – net 11 iš 13 pergalių jis pasiekė anksčiau laiko. 2026-aisiais K. Fourie ringe pasirodė du kartus ir abu varžovus nokautavo.
Laukia dvi kovos dėl čempionų diržų
„Žalgirio“ arenoje šeštadienį vyks ir dvi titulinės kikbokso kovos.
Dėl UTMA 67 kg svorio kategorijos čempiono diržo susikaus Martynas Danius ir Khyzeris Hayat'as. M. Danius UTMA organizacijoje yra iškovojęs dvi pergales ir patyręs vieną pralaimėjimą, o K. Hayat'as turi dvi pergales ir nė vieno pralaimėjimo.
Jų laukia penki raundai po tris minutes.
Dar vienoje titulinėje akistatoje savo turimą UTMA 63,5 kg svorio kategorijos čempiono diržą pirmą kartą gins Dovydas Levickis. Jo varžovu taps Modestas Žmuidina.
D. Levickio UTMA rekordas – šešios pergalės ir du pralaimėjimai, o M. Žmuidina organizacijos ringe kol kas turi vieną pergalę. Šiai dvikovai taip pat numatyti penki raundai po tris minutes.
Prasidės kova dėl 50 tūkst. eurų
„UTMA 19“ taps ir specialaus 81 kg svorio kategorijos aštuonių kovotojų turnyro pradžia. Jo nugalėtojui atiteks UTMA kikbokso čempiono diržas ir 50 tūkst. eurų premija.
Kaune bus surengti visi keturi ketvirtfinaliai. Viename jų susitiks Tomas Banskis ir Mantvydas Perednis.
Iš pradžių T. Banskio varžovu buvo numatytas Savvas Kagkelidis, tačiau graikui pasitraukus iš turnyro jo vietą užėmė buvęs UTMA 77 kg kategorijos čempionas M. Perednis. T. Banskis UTMA ringe kol kas nepralaimėjo – jo sąskaitoje keturios pergalės.
Kituose ketvirtfinaliuose Ričardas Kulis susitiks su Isa Göçmenu, Oskaras Buinickas – su Rodrigo Mineiro, o Deividas Jemeljanovas – su Arnoldu Misiūnu.
Visos keturios aštuntuko dvikovos vyks pagal kikbokso taisykles – tris raundus po tris minutes.
Šeštadienį paaiškės keturi pusfinalio dalyviai. Pusfinaliai numatyti spalio 24 d. Vilniuje vyksiančiame „UTMA 20“ turnyre, o 81 kg turnyro finalas – lapkričio 28 d. Kauno „Žalgirio“ arenoje per „UTMA 21“.
Veiksmas prasidės dar prieš pagrindines kovas
Dar iki pagrindinės programos ringe pasirodys nemažai Lietuvos ir užsienio kovotojų.
„Prelims“ programoje 67 kg kategorijoje susitiks Deividas Danyla ir Evaldas Balsys, 95 kg kategorijoje – Ignas Pauliukevičius ir Modestas Juodpusis.
Nauris Lukošiūnas 75 kg kategorijoje kovos su Lenkijos atstovu Wojciechu Kosowskiu, o Naglio Kanišausko ir Dovydo Girdzevičiaus laukia 91 kg kategorijos akistata. Visos keturios kovos vyks pagal kikbokso taisykles, numatyti trys raundai po tris minutes.
„Early Prelims“ programoje taip pat suplanuotos trys kikbokso kovos. 81 kg kategorijoje Dovydas Rimkus susitiks su Aleksandru Akanovićiumi.
Dar dvi kovos vyks iki 63,5 kg svorio kategorijoje: Deividas Žamba stos prieš Romualdą Augą, o Žygimantas Kiudelis – prieš Milaną Majauską. Visose trijose akistatose kovotojų lauks po tris trijų minučių raundus.
Iš viso – 15 kovų
Taigi „UTMA 19“ programoje – 15 dvikovų. Pagrindinėje programoje žiūrovai išvys S. Maslobojevo ir D. Dirksčio akistatą, E. Stanionio sugrįžimą į profesionalų ringą, dvi kovas dėl UTMA čempionų diržų ir keturis 81 kg aštuntuko ketvirtfinalius.
Oficialiame UTMA puslapyje nurodoma, kad renginys Kauno „Žalgirio“ arenoje vyks rugsėjo 26 d. „Early Prelims“ kovotojai į ringą žengs 18 val., o pagrindinės programos pradžia skelbiama 19 val.
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