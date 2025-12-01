Sporto metų vakarą – nešventinės staigmenos

Čempionė – greta scenos
Šeštą kartą Metų sportininke išrinkta plaukikė Rūta Meilutytė. Jai tetrūksta dar vieno tokio titulo, kad susilygiuotų su legendiniu krepšininku Modestu Paulausku.
Šiemet R. Meilutytė ketvirtą kartą iš eilės tapo pasaulio čempione (50 m baseine).
Paskelbus, kad olimpietė – tradicinių rinkimų laimėtoja, R. Meilutytė liko sėdėti savo vietoje salėje. Prizą jai nuo renginio scenos atnešė kunigas Ričardas Doveika, tačiau, net ir atsiimdama apdovanojimą, plaukikė nepakilo nuo kėdės.
Vėliau sportininkė paaiškino, kad taip išreiškė savo protestą prieš reformą, skaldančią sporto bendruomenę, ir, anot jos, prieš tai, kas apskritai vyksta mūsų šalyje ir Vyriausybėje.
„Viskas eina viena kryptimi – demokratinės valstybės griovimo link. Priimu apdovanojimą ir palaikau visus sportininkus, bet nestovėsiu už to, kas dabar daroma“, – teigė R. Meilutytė.
Į Metų sportininkės titulą taip pat pretendavo irkluotoja Viktorija Senkutė ir dviratininkė Olivija Baleišytė.
M. Aleknai – ketvirtas titulas
Ketvirtą kartą iš eilės Metų sportininku pripažintas disko metikas Mykolas Alekna.
„Šis apdovanojimas liudija, kad dirbama tinkama linkme. Pastovumas sporte – nelengvas dalykas“, – kalbėjo lengvaatletis ir pridūrė, kad palaiko R. Meilutytę, nes Lietuvos sporto bendruomenė išties suskaldyta.
Balandį vilnietis pagerino pasaulio rekordą – 75,56 m. Rugpjūtį Mykolas laimėjo „Deimantinės lygos“ finalo varžybas, o rugsėjį antrą kartą per savo karjerą tapo pasaulio vicečempionu.
Su disko metiku rinkimuose konkuravo gimnastas Robertas Tvorogalas ir irkluotojas Giedrius Bieliauskas.
Prognozuota, kad Metų treneriu tikriausiai taps M. Aleknos treneris Mantas Jusis, tačiau pergalę šventė dvejus metus R. Meilutytę treniruojantis Tadas Duškinas.
Į Metų proveržio titulą pretendavo Mykolo Aleknos brolis Martynas, o prizą pelnė irkluotojai Povilas Juškevičius ir Arnedas Kelmelis, kuriems taip pat neprilygo vienas šios nominacijos favoritų plaukikas Tajus Juška – pasaulio jaunimo čempionas, net keturių Europos jaunimo čempionato medalių (iš jų trijų – aukso) laimėtojas.
„Povilas žiūrėjo tiesioginę transliaciją. Abu nustebome, nes nesitikėjome, bet labai džiaugiamės“, – sakė A. Kelmelis. Jo bendražygis šiuo metu gyvena, studijuoja ir treniruojasi JAV.
Prizai – atletei ir jos trenerei
Pagerbti ir paralimpinio sporto atstovai. Metų sportininke trečią kartą tapo lengvaatletė Oksana Dobrovolskaja, Metų sportininku taip pat trečiąsyk – plaukikas Edgaras Matakas.
Regėjimo negalią turinti O. Dobrovolskaja šiemet iškovojo pasaulio čempionato disko metimo rungties bronzos medalį. Pasak sportininkės, šis sezonas buvo itin sudėtingas – dėl traumų, trenerės Teresės Nekrošaitės ligos.
Dažniausiai laimi ne talentingiausieji, o labiausiai užsispyrę.
„Dažniausiai laimi ne talentingiausieji, o labiausiai užsispyrę, ištvermingiausi“, – reziumavo O. Dobrovolskaja, kartu su trenere pareiškusi palaikymą kovojantiems už žodžio laisvę.
Tarp kandidatų į šias paralimpinio sporto nominacijas buvo dziudo atstovė Monika Aželionytė ir vežimėlių tenisininkė Agnieška Toločko, lengvaatletis Andrius Skuja ir snieglentininkas Rapolas Micevičius.
Metų trenerio prizas įteiktas T. Nekrošaitei, su ja konkuravo kitas lengvosios atletikos specialistas Deimantas Jusys ir M. Aželionytės trenerė Lolita Dudėnienė.
Europos silpnaregių ir aklųjų dziudo vicečempionė M. Aželionytė pripažinta Metų proveržiu. Dėl šio titulo taip pat varžėsi lengvaatlečiai Igoris Markovas ir Osvaldas Kucavičius.
2025 m. laureatai
Olimpinis sportas. Metų sportininkė – Rūta Meilutytė (plaukimas), Metų sportininkas – Mykolas Alekna (lengvoji atletika, disko metimas), Metų treneris – Tadas Duškinas (plaukimas), Metų proveržis – Povilas Juškevičius ir Arnedas Kelmelis (irklavimas), Metų komanda – Marijus Užupis, Evaldas Džiaugys, Ignas Vaitkus, Aurelijus Pukelis (krepšinis 3 prieš 3).
Paralimpinis sportas. Metų sportininkė – Oksana Dobrovolskaja (lengvoji atletika, disko metimas), Metų sportininkas – Edgaras Matakas (plaukimas), Metų treneris – Teresė Nekrošaitė (lengvoji atletika), Metų proveržis – Monika Aželionytė (dziudo).
Prizas „Už viso gyvenimo nuopelnus“. Apdovanota buvusi lengvaatletė, daugkartinė Lietuvos ieties metimo čempionė ir rekordininkė, 1960 m. Romos olimpiados bronzos medalio laimėtoja, trenerė Birutė Kalėdienė.
Naujausi komentarai