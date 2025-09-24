Iškilmingoje ceremonijoje apdovanoti VDU studentai sportininkai: tarp jų ir Rūta Meilutytė

Lyderiauja tarp Europos universitetų
Vytauto Didžiojo universitete varijuoja skirtingų sporto šakų gausa, todėl apdovanojimai buvo įteikti stalo teniso, plaukimo, irklavimo, salės ir paplūdimio tinklinio, badmintono, lengvosios atletikos, futbolo, motociklų sporto, dziudo ir graikų-romėnų imtynių ir krepšinio atstovams.
Pagal studentų sporto pasiekimus Europoje tarp universitetų VDU kyla vis aukščiau – 2022 metais buvo dešimtas, 2023-iaisiais – aštuntas, o 2024 metas pakilo tarp 4-osios ir 5-osios vietų.
Universiteto komanda šiemet jau dešimtą kartą iš eilės ir dvidešimtą kartą per 25 metus tapo Lietuvos studentų krepšinio lygos čempione. Per pastaruosius metus Europos badmintono, dziudo, irklavimo, 3x3 krepšinio, paplūdimio tinklinio, stalo teniso čempionatuose ir žaidynėse VDU studentai iškovojo net 15 aukso, 6 sidabro ir 10 bronzos medalių.
VDU krepšinio komanda šiemet jau dešimtą kartą iš eilės ir dvidešimtą kartą per 25-erius metus tapo Lietuvos studentų krepšinio lygos čempione, o 3x3 krepšininkai per vienerius metus laimėjo auksą nacionaliniame čempionate, SELL žaidynėse, Europos, Universiados ir net Pasaulio pirmenybėse.
Tai pat VDU atletai sėkmingai atstovauja Lietuvai ir olimpinėse žaidynėse – pernai Paryžiuje startavo net 13 VDU studentų ir absolventų.
Palanki ekosistema sportui
Apdovanojimuose dalyvavo VDU rektorius prof. dr. Juozas Augutis, Lietuvos tautinio olimpinio komiteto prezidentė Daina Gudzinevičiūtė, Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos kancleris Tomas Didžiulis, asociacijos „LTU Aquatics“ prezidentas Saulius Binevičius, asociacijos Lietuvos krepšinis prezidentas Mindaugas Balčiūnas, VDU absolventas, Kauno „Žalgirio“ klubo vadovas, Paulius Jankūnas ir kiti žinomi sportininkai bei universiteto bendruomenė.
„Ši nuostabi salė turbūt per visą savo gyvenimą nėra mačiusi tiek sporto žvaigždžių ir tokio dėmesio sportui. VDU nuo pat savo įkūrimo garsėjo sporto organizacijomis ir studentų sportiniais pasiekimais, taip pat tokiomis asmenybėmis kaip Valdas Adamkus, kurio vardu ir pavadintas šis nuostabus sporto centras. Vis dėlto ne vien tik infrastruktūros dėka yra visos šios pergalės – viskas prasideda nuo žmonių“, - sakė VDU rektorius prof. dr. J. Augutis.
Anot jo, universiteto plėtojama artes liberales filosofija yra tarsi balansas tarp įvairių sričių: mokslo, kūrybos, sporto, todėl nenuostabu, kad didelė VDU bendruomenės dalis eina į sporto centrą ir aktyviai leidžia laiką. „Manau, nebūtų tokių sporto pasiekimų, jei pačioje universiteto bendruomenėje nebūtų susiformavusi palanki ekosistema. Meilė ir supratimas atsiranda tada, kai tai yra bendra mūsų veikla“, – tikino rektorius.
VDU studentus pasveikino ir Lietuvos tautinio olimpinio komiteto prezidentė Daina Gudzinevičiūtė. „Du gražiausi man žodžiai, apibūdinantys jauną žmogų – studentas ir sportininkas, susirinkę čia. Turbūt ir federacijos atstovai ir treneriai žino, kokia dažnai yra rimta problema būna, kai mokyklą pabaigia sportininkas – kur jam eiti. Tai dabar turiu atsakymą – jam labai gerai bus Vytauto Didžiojo universitete. Matom ir girdim, kad VDU yra geriausiai iš visų universitetų pasirūpinantis savo sportininkais – tai yra, studentais, kurie nori siekti kitokios karjeros, bet tuo pačiu ir sportuoti“, – sakė D. Gudzinevičiūtė.
Jai pritarė ir Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos kancleris Tomas Didžiulis, pabrėždamas, kad VDU sportas visuomet buvo aukščiausioje vietoje – mylimas ir gerbiamas.
Rektoriaus padėka už sporto pasiekimus įteikta:
Stalo tenisininkei Kornelijai Ščiglaitei;
Plaukikui Kajui Stankevičiui;
Lengvaatletei Gabijai Klimukaitei;
Lengvaatletei Sonatai Rudytei;
Dziudo sportininkui Marijui Mitrochinui;
Dziudo sportininkui Matui Norkevičiui;
Dziudo sportininkui Augiui Raulušoniui;
Badmintonininkui Viliui Bagdanavičiui;
Badmintonininkui Andrii Don;
Badmintonininkui Vladyslavui Stepanchenko;
Badmintonininkei Annai Kovalenko;
Badmintonininkei Anastasiiai Prokopovych.
Vytauto Didžiojo universiteto sidabro sporto pasiekimų ženklas įteiktas:
Plaukikei Ugnei Mažutaitytei;
Irkluotojui Aurimui Adomavičiui;
Irkluotojui Rokui Jakubauskui;
Irkluotojui Benui Paunksniui;
Irkluotojui Domantui Riaubai;
Irkluotojui Virgilijui Prušinskui;
Irkluotojai Ramintai Morkūnaitei;
Tinklininkei Martynai Paukštytei;
Tinklininkei Viltei Bogdanovič;
Paplūdimio tinklininkui Artūr Vincėlovič;
Paplūdimio tinklininkui Arnui Rumševičiui;
Paplūdimio tinklininkei Irinai Zobninai;
Paplūdimio tinklininkei Urtei Andriukaitytei;
Badmintonininkui Povilui Bartušiui;
Badmintonininkei Samantai Golubickaitei;
Badmintonininkui Oleksandrui Shmundiak;
Lengvaatlečiui Lukui Šermukšniui;
Lengvaatlečiui Kristupui Seikauskui;
Lengvaatletei Evai Misiūnaitei;
Futbolininkui Lukui Marcinkevičiui;
Graikų-romėnų imtynininkui Mindaugui Venckaičiui;
Stalo tenisininkei Eglei Jankauskienei;
Stalo tenisininkei Vitalijai Venckutei;
Motociklininkui Arūnui Gelažninkui.
Vytauto Didžiojo universiteto aukso sporto pasiekimų ženklas įteikiamas:
Plaukikei Kotrynai Teterevkovai;
Plaukikei Rūtai Meilutytei;
Paplūdimio tinklininkui Patrikui Stankevičiui;
Paplūdimio tinklininkui Audriui Knašui;
Dziudo sportininkui Augustui Šlyteriui;
Irkluotojui Armandui Kelmeliui;
Irkluotojui Dovydui Nemeravičiui;
Irkluotojui Povilui Stankūnui;
Irkluotojui Giedriui Bieliauskui;
Rektoriaus padėka už sporto pasiekimus įteikta;
3X3 krepšininkei Dominykai Paliulytei;
3X3 krepšininkei Karolinai Kazočiūnaitei;
3X3 krepšininkei Gedvilei Savostaitei;
3X3 krepšininkei Martynai Petrėnaitei;
Krepšininkui Matui Repšiui;
Krepšininkui Dominykui Stenioniui.
Vytauto Didžiojo universiteto sidabro sporto pasiekimų ženklas įteiktas:
Krepšininkui Modestui Babraičiui;
Krepšininkui Gregor Allik;
Krepšininkui Adomui Sidarevičiui;
Krepšininkui Ričardui Butkui;
Krepšininkui Mantui Mockevičiui;
Krepšininkui Laurynui Klimui;
Krepšininkui Žygimantui Sabaliauskui;
Krepšininkui Domui Uosiui;
Krepšininkui Lukui Uosiui;
Krepšininkui Dominykui Černiui;
3X3 krepšininkui Nojui Lebskui;
3X3 krepšininkui Kajui Leliukui;
3X3 krepšininkui Ignui Vaitkui;
Krepšininkui Justinui Ramanauskui;
Krepšininkui Vitalijui Koziui;
Krepšininkui Gyčiui Masiuliui;
Krepšininkui Tomui Zdanavičiui.
Vytauto Didžiojo universiteto aukso sporto pasiekimų ženklas įteiktas:
3X3 Krepšininkui Augustinui Mikštui;
3X3 krepšininkui Titui Januševičiui;
3X3 krepšininkui Gabrieliui Čelkai;
3X3 krepšininkui Rokui Jociui;
3X3 krepšininkui Evaldui Džiaugiui;
3X3 krepšininkui Aurelijui Pukeliui;
3X3 krepšininkui Šarūnui Vingeliui;
3X3 krepšininkui Marijui Užupiui.
VDU aukso sporto pasiekimų ženklas įteiktas 3X3 krepšininkų treneriui Dainiui Novickui.
Už sveikos gyvensenos propagavimą bei ilgametę ir nuoseklią veiklą įtraukiant universiteto bendruomenę į sporto veiklas, atliekant sporto organizacinį bei vadybinį darbą ugdant studentus, kurio rezultate buvo pasiekti aukšti universiteto sportininkų rezultatai, Vytauto Didžiojo universiteto sidabro medaliu apdovanotas Alfonsas Kazlauskas.
Už efektyvų sporto ir sveikatingumo veiklų vykdymą atliekant sporto organizacinį bei vadybinį darbą, universiteto reprezentavimą bei studentų įtraukimą į sportinę veiklą prisidedant prie jų ugdymo, kurio rezultate buvo pasiekti aukšti universiteto sportininkų rezultatai, Vytauto Didžiojo universiteto sidabro medaliu apdovanotas Airidas Nutautas.
Už ilgametį ir nuoseklų darbą bei aukštus Vytauto Didžiojo universiteto sportininkų pasiekimus reprezentuojančius ir garsinančius universiteto vardą Lietuvoje, Europoje ir Pasaulyje, universiteto aukso medaliu apdovanotas VDU Sporto centro vadovas doc. dr. Vladas Juknevičius.
