Šokas ant vandens: laivai – į šipulius

Iš varžybų – į ligoninę
„F2“ pasaulio čempionato trečias etapas surengtas San Nazare, tačiau, vos startavus finalo lenktynėms, varžybos nutrauktos.
„Pirmą posūkį įveikiau pirmas, bet išgirdau savo radisto balsą: „Stop! Stop! Masinė avarija!“ Geltoną vėliavą netrukus pakeitė raudona – susidūrė keli motorlaiviai. Iš norvego Andre Solvango „formulės“ liko tik kabinos kapsulė, suomio Roope Virtaneno laivas taip pat sudaužytas nepataisomai, belgas Buby Bertelsas sugebėjo savo jėgomis išsiropšti iš skęstančio aplamdyto bolido“, – papasakojo E. Riabko.
Labiausiai nukentėjo 22-ejų metų A. Solvangas – jis sraigtasparniu buvo nugabentas į Parmos ligoninę, jam sukelta dirbtinė koma.
„Ačiū Dievui, vaikinas laimėjo svarbiausias savo gyvenimo varžybas. Jau kitą dieną jis iš palatos visiems pamojavo“, – pozityvi naujiena nudžiugino E. Riabko ir kitus „F2“ sportininkus.
„Tai, kad patyriau komą ir likau gyvas, o šį košmarą primins tik keli nubrozdinimai, – tikras stebuklas“, – socialiniame tinkle rašė A. Solvangas, po keturių parų išvykęs iš ligoninės.
R. Virtanenas pasitempė čiurnos raiščius ir susilaužė pirštą, o B. Bertelsas, ispanas Romainas Nedelecas ir norvegė Mette Bjerknes rimtesnių sužeidimų išvengė.
Dėkojo konstruktoriui
Anot A. Solvango tėčio Morteno Solvango, būtent kabinos kapsulė išgelbėjo sūnui gyvybę.
„Viskas suveikė taip, kaip turėjo būti – nesutrupėjo, atlaikė didelį smūgį“, – konstatavo M. Solvangas ir padėkojo konstruktoriui Claudio Borra bei komandos „Sharjah“ savininkui ir vadovui Ahmedui Al Hosani už išskirtinį dėmesį sportininkų saugumui.
A. Solvango motorlaivio likučiai liko Italijoje, kur avarijos tyrimo ėmėsi vietos policijos pareigūnai.
„F2“ pasaulio čempionato pirmo etapo lenktynes Klaipėdoje jaunasis norvegas užbaigė užėmęs septintą vietą, o antras etapas Brindizyje (Italija) susiklostė prasčiau – trylikta vieta.
Sezono bendroje įskaitoje A. Solvangas – aštuntas (4 taškai). Lyderis – E. Riabko (32 tšk.). Toliau rikiuojasi prancūzas Peteris Morinas (30 tšk.), pasaulio čempionės titulą ginanti švedė Mathilda Wiberg (27 tšk.) ir jos brolis Hilmeris Wibergas (21 tšk.).
Tai, kad šį košmarą primins tik keli nubrozdinimai, – tikras stebuklas.
Pabaigtuvės – Portugalijoje
Ketvirtas ir penktas (paskutinis) „F2“ čempionato etapai numatyti Portugalijoje.
Rugsėjo 18–20 d. motorlaivių asai varžysis Pezo da Regva, 25–27 d. – Vila Velja da Rodauno vandens trasose.
Už laimėtą etapą skiriama 20 tšk., antra vieta įvertinta 15 tšk., trečia – 12 tšk., ketvirta – 9 tšk., penkta – 7 tšk., šešta – 5 tšk., septinta – 4 tšk., aštunta – 3 tšk., devinta – 2 tšk., dešimta – 1 tšk.
Pernai E. Riabko etapus Portugalijoje užbaigė užėmęs ketvirtą ir antrą vietas, o bendroje sezono įskaitoje buvo trečias, į priekį praleidęs Švedijos duetą – M. Wiberg ir H. Wibergą.
2023-iaisiais ir 2024-aisiais E. Riabko tapo pasaulio vicečempionu.
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