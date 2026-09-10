Rusų dailiojo čiuožimo atstovei Valijevai vėl atsisakyta suteikti neutralios sportininkės statusą

Tarptautinė čiuožimo sąjunga (ISU) ketvirtadienį pranešė, kad K. Valijeva yra viena iš keturių Rusijos čiuožėjų, visų 2022 metų olimpinių žaidynių dalyvių, kurie, kaip pripažinta, „neatitinka reikalavimų, kad galėtų dalyvauti kaip individualūs neutralūs sportininkai“.
Kiti yra vyrų čiuožimo atstovas Markas Kondratiukas ir šokių ant ledo pora Aleksandra Stepanova bei Ivanas Bukinas. Jokių konkrečių priežasčių šiais keturiais atvejais nurodyta nebuvo.
„ISU toliau nekomentuos atskirų atvejų, kol dar galima pasinaudoti bet kokiomis galiojančiomis teisėmis į apeliaciją“, – teigė sąjunga.
Naujausia kliūtis 20-metės K. Valijevos karjeroje iškilo praėjus daugiau nei ketveriems metams po to, kai ginčai dėl jos teigiamo dopingo testo rezultato aptemdė 2022 metų Pekino olimpines žaidynes. Tada jai buvo 15 metų. Nuo to laiko ji didžiąją laiko dalį praleido įvairiuose teisiniuose ginčuose.
Rusijos sporto ministras Michailas Degtiariovas pareiškė, kad iš čiuožėjų buvo „neteisingai atimta teisė dalyvauti tarptautinėse varžybose“, ir jiems bus suteikta teisinė pagalba, kad apskųstų šiuos sprendimus Sporto arbitražo teismui (CAS).
Apeliacijos CAS gali užtrukti ne vieną mėnesį, todėl kyla klausimas, ar čiuožėjai galėtų grįžti į ISU renginius šį sezoną, net jei jiems ir pavyktų panaikinti sprendimą.
Daugiau rusų gali čiuožti kaip neutralūs sportininkai
ISU šį sezoną leidžia daugiau Rusijos sportininkų varžytis kaip neutraliems sportininkams, po to, kai daugumai jų po invazijos į Ukrainą buvo uždrausta dalyvauti jos renginiuose. Sąjunga teigia, kad jie „laikomi tinkamais varžytis, nebent atitinka diskvalifikavimo kriterijus“.
Tai reiškia, kad tokie čiuožėjai kaip K. Valijeva, pateikę dokumentus neutralaus sportininko statusui gauti, trumpam buvo pripažinti tinkamais, tačiau netrukus šis statusas buvo panaikintas.
ISU 2022 metais uždraudė čiuožėjams iš Rusijos ir jos sąjungininkės Baltarusijos dalyvauti varžybose. Ji leido ribotam skaičiui sportininkų grįžti į Milano ir Kortinos olimpines žaidynes bei praėjusio sezono atrankos turnyrą. Du Rusijos dailiojo čiuožimo atstovai Adelija Petrosian ir Petras Gumenikas olimpinėse žaidynėse varžėsi kaip neutralūs sportininkai be nacionalinių vėliavų ir simbolių, tačiau nė vienas iš jų nelaimėjo medalio.
ISU taisyklėse nurodoma, kad čiuožėjams gali būti atsisakyta suteikti neutralaus sportininko statusą, jei jie tarnauja karinėse ar saugumo pajėgose, anksčiau dalyvavo karinėse operacijose prieš Ukrainą arba nuo 2022 metų „aktyviai ir viešai rėmė tą karą“.
Kitoje byloje K. Valijeva taip pat siekia teisinio įvertinimo dėl proceso, susijusio su jos diskvalifikacija dėl dopingo, kuri baigėsi praėjusių metų pabaigoje.
Pirmadienį Europos Žmogaus Teisių Teismo (EŽTT) paskelbtas dokumentas rodo, kad K. Valijeva pateikė ieškinį prieš Šveicariją dėl praėjusiais metais šioje šalyje priimto federalinio teismo sprendimo prieš ją. Tuo metu ji siekė, kad diskvalifikacija būtų panaikinta.
K. Valijevos ieškinyje Europos teismui teigiama, kad Šveicarijos teismas pažeidė jos teises, atsisakydamas atsižvelgti į tariamus naujus įrodymus jos naudai, teigiama EŽTT dokumente. Šveicarijos federaliniame teisme K. Valijevos teisininkai pateikė 2024 metų rugsėjo naujienų agentūros AP straipsnį, siekdami įrodyti, kad Pasaulinė antidopingo agentūra nuslėpė įrodymus.
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