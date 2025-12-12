Rekomenduota rusams ir baltarusiams leisti dalyvauti jaunimo varžybose su savo vėliavomis

TOK pranešime spaudai pažymima, kad dėl valstybinių simbolių turi būti taikomi „standartiniai protokolai“, kitaip tariant, jie gali dalyvauti varžybose su savo šalių uniformomis, vėliavomis ir himnais, kuriuos šių šalių atstovams buvo uždrausta naudoti nuo 2022 m. Rusijos plataus masto karo Ukrainoje pradžios.
„Per plačią diskusiją buvo pripažinta politinio neutralumo svarba olimpiniam judėjimui, nes jis leidžia sportininkams be trukdžių užsiimti sportu visame pasaulyje“, – sakoma TOK pranešime. – Olimpinis viršūnių susitikimas pripažino, kad sportininkai, ypač jauni, neturėtų būti atsakingi už savo vyriausybių veiksmus“.
Kartu sportininkai, veikiantys prieš taikią olimpinio judėjimo misiją, gali būti pašalinti iš varžybų, teigiama pranešime.
Tuo pačiu pabrėžiama, kad TOK pareiškimas yra rekomendacinio pobūdžio, o galutinis sprendimas dėl rusų ir baltarusių dalyvavimo priklausys nuo konkrečių tarptautinių sporto federacijų, taip pat kaip ir „jaunimo varžybų“ apibrėžimas.
Komitetas pažymi, kad šių rekomendacijų įgyvendinimas užtruks, tačiau pasisako už tai, kad jos būtų taikomos 2026 m. jaunimo olimpinėse žaidynėse Dakare.
TOK taip pat pabrėžė, kad visos kitos organizacijos sankcijos Baltarusijai ir Rusijai lieka galioti.
Naujausi komentarai