Rusų sportininkai galės dalyvauti dziudo varžybose „po savo šalies vėliava“

2025-11-27 12:51
Jūras Barauskas (ELTA)

Rusijos sportininkai galės laisvai varžytis „po savo šalies vėliava“, ketvirtadienį pranešė Tarptautinė dziudo federacija (TDF), atšaukdama neutralų statusą, kuris rusų atletams buvo nustatytas po 2022 m. vasarį pradėtos invazijos į Ukrainą.

Rusų sportininkai galės dalyvauti dziudo varžybose „po savo šalies vėliava“ / Asociatyvi Unsplash nuotr.

„Todėl TDF vykdomasis komitetas balsavo už tai, kad Rusijos sportininkai vėl galėtų varžytis su savo šalies vėliava, himnu ir simbolika, pradedant 2025 m. Abu Dabyje vyksiančiu Didžiojo kirčio turnyru“, – paskelbė TDF.

Rusijos federacija su džiaugsmu sureagavo į „istorinį sprendimą“, mat dziudo – prezidento Vladimiro Putino širdžiai artima sporto šaka.

„Džiaugiamės, kad Tarptautinė dziudo federacija tapo pirmąja, priėmusia tokį istorinį sprendimą“, – sakė Rusijos dziudo federacijos prezidentas Sergejus Soloveičikas.

TDF teigė, kad po to, kai toks leidimas buvo duotas Baltarusijai, kurią daugelis laiko Rusijos sąjungininke, būtų logiška, kad į organizaciją turėtų grįžti ir Rusija.

„Atsižvelgdama į naujausius įvykius, įskaitant tai, kad Baltarusijos sportininkams buvo grąžinta teisė visapusiškai atstovauti savo šaliai, TDF mano, kad dabar yra tinkama lygiomis sąlygomis leisti dalyvauti ir Rusijos sportininkams“, – teigiama pranešime.

„Rusija nuo seno buvo pasaulinio dziudo lyderė, todėl tikimasi, kad jai pilnai grįžus varžybos bus praturtintos visais lygmenimis.“

F... Nuts
Neįtikėtina. Kaip išvis galima leisti judėti Rusijos sportininkams, kodėl nebaigė žudynių ir nesumokėjo reparacijų
0
0
