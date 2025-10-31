Esporto olimpinės žaidynės nebebus rengiamos Saudo Arabijoje

TOK ir Saudo Arabijos nacionalinis olimpinis komitetas „abipusiu susitarimu nutraukė bendradarbiavimą dėl esporto olimpinių žaidynių“, sakoma pranešime.
Iš pradžių buvo planuota, kad pirmosios esporto žaidynės bus surengtos šiais metais Rijade, tačiau vasarį jos buvo atidėtos.
Kai praėjusių metų liepą TOK pirmą kartą paskelbė apie susitarimą, Saudo Arabijai buvo garantuotas žaidynių rengimas 12 metų į priekį nuo 2025-ųjų.
Tuometinis TOK prezidentas Thomas Bachas (Tomas Bachas) darė didžiulę įtaką rengiant renginį, tačiau vėliau jį pakeitė Kirsty Coventry (Kirsti Koventri).
Olimpinės esporto serijos varžybos – mažesni virtualaus sporto renginiai, kuriems vadovauja TOK – buvo surengtos 2021 ir 2023 metais Tačiau žaidimų kritikai juos plačiai išpeikė dėl tradicinių esporto rungčių trūkumo.
„Neseniai abi šalys ir Pasaulio esporto taurės fondas vėl susėdo ir peržiūrėjo šią iniciatyvą“, – priduriama TOK pareiškime.
„Jos abipusiai susitarė, kad baigs bendradarbiavimą dėl olimpinių esporto žaidynių. Kartu abi šalys yra įsipareigojusios siekti savo esporto ambicijų atskirais keliais“, – teigė organizacija.
Pirmieji du esporto pasaulio taurės, kurioje dalyvauja daugelis populiariausių pasaulio žaidimų, renginiai vyko 2024 metais ir anksčiau šiais metais Rijade. Jį organizuoja Saudo Arabija.
„EWCF ir toliau sutelks dėmesį į didžiausio pasaulyje žaidimų ir esporto festivalio „Esports World Cup“ sėkmės plėtojimą ir 2026 metų lapkričio mėnesį pradės pirmąjį esporto taurės turnyrą „Esports Nations Cup“, – sakė Saudo Arabijos fondas „Esports World Cup Foundation“ (EWCF).
Kelios kliūtys
Dabar esporto žaidynės turės prasidėti nuo nulio, be šalies šeimininkės ir termino, nepaisant kelių iššūkių, kylančių bandant integruoti esportą į olimpinį judėjimą.
„Toks požiūris bus galimybė geriau pritaikyti olimpines esporto žaidynes prie ilgalaikių olimpinio judėjimo siekių ir plačiau paskleisti olimpinių esporto žaidynių teikiamas galimybes, siekiant kuo greičiau surengti inauguracines žaidynes“, – teigė TOK.
Derybos su žaidimų leidėjais, nacionalinių komandų steigimas ir antidopingo programos – visa tai pasirodė sudėtinga.
Be to, dėl TOK nustatytų smurto nenaudojimo kriterijų daugelis populiariausių žaidimų negali būti naudojami.
„Didžiulis atgarsis, gautas iš olimpinio judėjimo suinteresuotųjų subjektų ir esporto bendruomenės, rodo, kad yra didelis noras ir didelė parama šiai iniciatyvai“, – sakė TOK.
Saudo Arabijos sporto renginiai nuolat sulaukia kritikos dėl to, kad jais siekiama atitraukti dėmesį nuo žmogaus teisių pažeidimų.
Per pastaruosius kelerius metus karalystė daug investavo į sportą, tačiau kritikai, įskaitant moterų teisių grupes ir LGBTIQ bendruomenės narius, tvirtina, kad ji naudoja savo Valstybės investicijų fondą žmogaus teisių problemoms slėpti.
Šalis neigia kaltinimus dėl žmogaus teisių pažeidimų ir sako, kad savo įstatymais užtikrina nacionalinį saugumą.
