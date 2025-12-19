Baltijos šalių olimpiniai komitetai nesutinka su TOK pozicija dėl Rusijos ir Baltarusijos jaunimo

„Mes griežtai prieštaraujame bet kokioms priemonėms, kurios leistų Rusijai ar Baltarusijai atstovaujantiems sportininkams dalyvauti su nacionalinėmis vėliavomis, himnais, spalvomis, uniformomis arba kaip komandoms tuo metu, kai tęsiasi agresija prieš Ukrainą“, – teigiama viešame laiške TOK prezidentei Kirsty Coventry (Kirsti Koventri).
Pasak Lietuvos, Latvijos ir Estijos olimpinių komitetų, Rusija ir Baltarusija „ne kartą demonstravo, kaip tarptautinį sportą naudoja kaip valstybės naratyvo ir įteisinimo įrankį“.
„Nacionalinių simbolių buvimas ar komandų dalyvavimas, ypač jaunimo renginiuose, sukuria tiesioginę platformą valstybės atstovavimui, prieštaraudamas olimpinėms vertybėms – taikai ir abipusei pagarbai“, – pareiškė Baltijos šalių komitetai.
Jie taip pat akcentavo, kad Ukrainą aktyviai remiančių šalių sportininkai „patiria realias finansines, socialines ir institucines šio solidarumo (su Ukraina – BNS) pasekmes“, o agresijos normalizavimas per sportą demoralizuoja atletus.
Viešą laišką TOK pasirašė Lietuvos tautinio olimpinio komiteto prezidentė Daina Gudzinevičiūtė, Estijos olimpinio komiteto prezidentė Kersti Kaljulaid ir Latvijos olimpinio komiteto prezidentas Raimonds Lazdins.
Taip jie reagavo į gruodžio 11 dieną paskelbtą TOK Vykdomosios valdybos rekomendaciją leisti Rusijos ir Baltarusijos jaunimo rinktinėms ir sportininkams varžytis su savo nacionaline simbolika.
TOK tarptautines federacijas ir sporto renginių organizatorius paragino taikyti standartinius protokolus dėl vėliavų, himnų, uniformų ir kitų elementų, jeigu „nacionalinė sporto organizacija yra geros reputacijos“.
Anot TOK, šie principai turėtų būti taikomi 2026-ųjų jaunimo olimpinėse žaidynėse Dakare bei kitose tarptautinėse jaunųjų sportininkų varžybose.
Savo ruožtu, Baltijos šalių olimpiniai komitetai ragina išlaikyti apribojimus Rusijai ir Baltarusijai su nacionaline simbolika dalyvauti visose tarptautinėse varžybose, įskaitant jaunimo, kol bus nutraukta agresija prieš Ukrainą ir užtikrinta Rusijos atsakomybė.
Kaip rašė BNS, TOK rugsėjį paskelbė, kad Rusijos ir Baltarusijos sportininkams kitąmet bus leista varžytis suaugusiųjų žiemos olimpinėse žaidynėse su neutralia vėliava, jei jie atitiks griežtas sąlygas.
Sporto arbitražo teismas gruodžio pradžioje atvėrė kelią Rusijos ir Baltarusijos slidininkams bei snieglentininkams siekti kelialapio į 2026-ųjų Milano-Kortinos žiemos olimpines žaidynes, atšaukęs atitinkamą tarptautinės federacijos draudimą.
Teismas konstatavo, kad rusų ir baltarusių sportininkams, atitinkantiems TOK neutralių sportininkų kriterijus, turėtų būti leista dalyvauti Tarptautinės slidinėjimo ir snieglenčių sporto federacijos (FIS) organizuojamose atrankose į olimpines žaidynes.
