Pirmtakų grįstu keliu – naujų iššūkių link

Ką primena 1966-ieji?
Šiemet sukako 40 metų, kai trenerių Antano Skarbaliaus ir Modesto Prakapo vadovaujami granitiečiai iškovojo buvusios SSRS čempionato bronzą, o 2027-aisiais Kauno klubas švęs 40-metį, kai laimėta Tarptautinės rankinio federacijos (IHF) taurė.
„Granito“ logotipe įrašyta data – 1966 m. Tad artėjantis sezonas, kurį Kauno rankininkai pradės rugsėjo 9-ąją Lietuvos čempionato dvikova su Vilniaus „Šviesa“, bus 60-asis.
Kodėl būtent 1966-ieji? Juk „Granitu“ pavadinta komanda Lietuvos čempionate startavo gerokai vėliau.
„Ieškodami ištakų, istorijos ratu atgal keliavome vedini ne vien skaičių ar pavadinimų, bet ir žmonių, dėjusių klubo pamatus“, – sakė šiuo metu „Granitui“ vadovaujantis Paulius Mazeliauskas.
Algimanto Bertašiaus parengto daugiatomio Lietuvos sporto žinyno ir kitų šaltinių duomenimis, 1966-aisiais Lietuvos mažojo rankinio (7 prieš 7) čempionate debiutavo ir aukso medalius iškovojo Kauno „Žalgiris“, kurį treniravo būsimas ilgametis „Granito“ strategas Vytautas Kontvainis. Be to, „Žalgiriui“ atstovavo dauguma būsimųjų granitiečių.
Lietuvos čempionate V. Kontvainio vadovaujami žalgiriečiai triumfavo ir 1967, 1968, 1970 m., o 1972-aisiais buvo suburtas „Granitas“ (komanda pavadinta ją rėmusio Kauno statybos medžiagų gamybos įmonių susivienijimo vardu). Ekipą sudarė ne vien buvę „Žalgirio“ žaidėjai, bet ir kitose miesto komandose („Atlete“, „Kaspine“, „Politechnikoje“) rungtyniavę rankininkai.
Laukia trys frontai
Pirmą Lietuvos čempiono titulą „Granitas“ pelnė 1975-aisiais.
1973-iaisiais ir 1974-aisiais granitiečiai SSRS pirmoje lygoje užėmė dešimtas vietas, 1975-aisiais buvo treti, o 1976-aisiais – pirmi ir iškovojo kelialapį į aukščiausiąją lygą.
Lietuvos čempionate „Granitui“ auksiniai buvo 1979-ieji, 1980-ieji, 1982-ieji, 1984-ieji, 1985-ieji, o nuo 1991-ųjų kauniečiai triumfavo net penkiolika kartų iš eilės (vieną sezoną komandos pavadinimas buvo „Granitas-Pollita“, vėliau – „Granitas-Kausta“, „Granitas-Gaja-Karys“).
Pastarąjį kartą granitiečiai šalies pirmenybių aukso medalius iškovojo 2009 m. (treneriai – Valdemaras Novickis, M. Prakapas).
2026–2027 m. sezoną Kauno rankininkų laukia trys frontai – Lietuvos ir Baltijos lygų čempionatai bei Europos rankinio federacijos (EHF) taurės turnyras.
Pirmą kartą Lietuvos čempionu „Granitas“ tapo 1975-aisiais.
Prisijungė tunisietis
Vaidoto Groso treniruojami granitiečiai išmėgino jėgas ikisezoniniuose turnyruose Klaipėdoje ir Alytuje, abiejuose užėmė ketvirtas vietas.
Iš praeito sezono sudėties komandoje liko dauguma žaidėjų, tarp jų – geriausias šalies čempionato snaiperis (173 įvarčiai) Simas Butkus, po daugiau nei 80 įvarčių pelnę Benediktas Labutis, Marius Kairys, Ernestas Guogis, vartininkai Oskaras Jasudas ir Ignas Maciulevičius, su Lietuvos aštuoniolikmečių rinktine vietą Europos jaunimo čempionato elito divizione iškovojęs Ugnius Saliamoris ir naujai prisijungę Ignas Gečionis su Nojumi Žalnieraičiu.
Vienas „Granito“ naujokų – tunisietis Mehdis Berry’is. Profesionalus rankininkas Lietuvoje sukūrė šeimą, o per savo karjerą yra vilkėjęs Tuniso rinktinės, Bosnijos ir Hercegovinos klubų marškinėlius.
M. Berry’is, atstovaudamas gimtosios šalies ekipai „Etoile Sportive du Sahel“, 2015-aisiais iškovojo Arabijos klubų čempionų taurę, 2019-aisiais – Afrikos taurių laimėtojų taurę.
Rugsėjo 12-ąją granitiečiai startuos Europos rankinio federacijos (EHF) taurės turnyre – pirmas atrankos etapo rungtynes žais Kipre su Nikosijos „PAC Omonoia“. Atsakomoji dvikova numatyta 20 d. Alytuje.
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