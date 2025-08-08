Iš pasaulio čempionato meistrai grįžo su medaliais

„Iš mūsų kaip niekada lietingos vasaros į Portugaliją atvykome ir varžybose dalyvavome be didesnės adaptacijos. Čia saulė kaitino iki 39 laipsnių. Varžybas paįvairino stipresni vėjo gūsiai, kurie sunkino plaukimus“, – pasakojo vienas ekipos lyderių S. Bulovas.
Visi minėti Klaipėdos rajono irkluotojai varžėsi 60+ amžiaus grupėje.
Pirmąją dieną vyko atrankiniai plaukimai 500 ir 200 m nuotolio rungtyse, po kurių vietą į finalinius plaukimus išsikovojo tik 9 dalyviai.
Tarp 32 dalyvių vienvietėmis baidarėmis S. Bulovas 500 m rungtyje pasiekė 7 vietą ir pateko į A finalą, kuriame dėl nugalėtojo titulo kitą dieną varžėsi su kitais stipriausiais planetos irkluotojais.
Finaliniame plaukime Sigitas užėmė 6 vietą.
200 m rungtyje V. Šermokas finišavo 11-as, o G. Šiaškus – 25-as.
Dviviečių baidarių grupėje 500 m rungtyje S. Bulovas ir V. Šermokas išplėšė sidabrą.
Pirmi finišavo Vokietijos atstovai, treti liko irkluotojai iš JAV.
200 m plaukime Aleksandras Ambotas ir G. Šiaškus iškovojo bronzą.
Nugalėjo šiame plaukime vokiečiai, antri finišavo kanadiečiai, o ketvirti liko S. Bulovas ir V. Šermokas.
Keturviečių baidarių plaukime iškovotas auksas. Į Lietuvą jį parvežė S. Bulovas, V. Šermokas ir G. Šiaškus, kolegos A. Amboto apdovanojimas iškeliavo į JAV.
Tarp moterų vienviete baidare sužibėjo vienintelė klubo atstovė A. Vilimienė – iškovota pirmoji vieta.
Dviviečių baidarių plaukime irkluodama su lenke Irena Serowik pelnė bronzą, o 200 m nuotolio rungtyje joms atiteko sidabras.
„Kai perkopi 60-metį, žinoma, patogiau ilsėtis ant sofos, skaityti knygą, mėgautis kasdienybe, bet stengiamės sugriebti jaunystę už uodegos, neprarasti geros sportinės formos, nuolat judėti“, – kalbėjo S. Bulovas.
