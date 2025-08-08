 Iš pasaulio čempionato meistrai grįžo su medaliais

2025-08-08 11:22 kauno.diena.lt inf.

Portugalijoje baigėsi tris dienas trukęs pasaulio baidarių ir kanojų irklavimo meistrų sprinto čempionatas, kuriame Lietuvą reprezentavo ir Klaipėdos rajono sporto klubo „Sportuok su Sigitu“ atstovai: Sigitas Bulovas, Verner Šermokas, Gintautas Šiaškus, Aida Vilimienė. Jie parsivežė visų spalvų medalius.

Pergalė: Portugalijoje pasaulio baidarių ir kanojų irklavimo meistrų čempionate – mūsų irkluotojų triumfas.
Pergalė: Portugalijoje pasaulio baidarių ir kanojų irklavimo meistrų čempionate – mūsų irkluotojų triumfas. / Organizatorių nuotr.

„Iš mūsų kaip niekada lietingos vasaros į Portugaliją atvykome ir varžybose dalyvavome be didesnės adaptacijos. Čia saulė kaitino iki 39 laipsnių. Varžybas paįvairino stipresni vėjo gūsiai, kurie sunkino plaukimus“, – pasakojo vienas ekipos lyderių S. Bulovas.

Visi minėti Klaipėdos rajono irkluotojai varžėsi 60+ amžiaus grupėje.

Pirmąją dieną vyko atrankiniai plaukimai 500 ir 200 m nuotolio rungtyse, po kurių vietą į finalinius plaukimus išsikovojo tik 9 dalyviai.

Tarp 32 dalyvių vienvietėmis baidarėmis S. Bulovas 500 m rungtyje pasiekė 7 vietą ir pateko į A finalą, kuriame dėl nugalėtojo titulo kitą dieną varžėsi su kitais stipriausiais planetos irkluotojais.

Finaliniame plaukime Sigitas užėmė 6 vietą.

200 m rungtyje V. Šermokas finišavo 11-as, o G. Šiaškus – 25-as.

Dviviečių baidarių grupėje 500 m rungtyje S. Bulovas ir V. Šermokas išplėšė sidabrą.

Pirmi finišavo Vokietijos atstovai, treti liko irkluotojai iš JAV.

200 m plaukime Aleksandras Ambotas ir G. Šiaškus iškovojo bronzą.

Nugalėjo šiame plaukime vokiečiai, antri finišavo kanadiečiai, o ketvirti liko S. Bulovas ir V. Šermokas.

Keturviečių baidarių plaukime iškovotas auksas. Į Lietuvą jį parvežė S. Bulovas, V. Šermokas ir G. Šiaškus, kolegos A. Amboto apdovanojimas iškeliavo į JAV.

Tarp moterų vienviete baidare sužibėjo vienintelė klubo atstovė A. Vilimienė – iškovota pirmoji vieta.

Dviviečių baidarių plaukime irkluodama su lenke Irena Serowik pelnė bronzą, o 200 m nuotolio rungtyje joms atiteko sidabras.

„Kai perkopi 60-metį, žinoma, patogiau ilsėtis ant sofos, skaityti knygą, mėgautis kasdienybe, bet stengiamės sugriebti jaunystę už uodegos, neprarasti geros sportinės formos, nuolat judėti“, – kalbėjo S. Bulovas.

