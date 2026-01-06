Jau sausio 22 dieną Lietuvoje prasidės Europos salės futbolo čempionatas

Kas yra futsalas?
Futsalas – tai itin dinamiška futbolo atmaina, žaidžiama uždaroje salės aikštėje penki prieš penkis, naudojant specialų, mažiau atšokantį kamuolį. Šis sportas išsiskiria greitu tempu, aukštu techniniu meistriškumu, kūrybiškumu ir nuolatiniu žaidimo intensyvumu.
Futsalas atsirado XX a. 4-ajame dešimtmetyje Urugvajuje, Montevidėjuje. Šią sporto šaką sukūrė Juan Carlos Ceriani, ieškojęs futbolo alternatyvos, kurią būtų galima žaisti ribotoje erdvėje ir uždarose patalpose. Pradinės taisyklės buvo formuojamos derinant futbolo, krepšinio, rankinio ir vandensvydžio elementus.
Sportas greitai išplito Pietų Amerikoje, ypač Brazilijoje, kur futsalas tapo masiniu reiškiniu ir neatsiejama futbolo kultūros dalimi. Būtent futsalo aplinkoje savo techninius pagrindus formavo tokios pasaulio futbolo žvaigždės kaip Pelé, Ronaldinho ar Neymar.
Tarptautiniu mastu futsalas pradėjo sparčiai augti antroje XX a. pusėje. FIFA oficialiai pripažino futsalą ir 1989 metais surengė pirmąjį pasaulio čempionatą. Europoje už šios sporto šakos plėtrą atsakinga UEFA, kuri nuo 1999 metų organizuoja Europos futsalo čempionatą.
Dėl greito veiksmo, įspūdingų techninių sprendimų ir nuolatinės intrigos futsalas yra itin patrauklus žiūrovams ir dažnai laikomas puikia platforma techniniams futbolo įgūdžiams ugdyti.
FIFA Futsal EURO 2026 – ir Lietuvoje!
Lietuvai kartu su Latvija ir Slovakija buvo suteikta garbė surengti Europos futsal čempionatą. Ši sporto šventė vyks sausio 22 – vasario 7 dienomis, o joje dalyvaus 16 stipriausių Europos rinktinių.
„Tai, kad Lietuvai patikėta atsakomybė ir garbė surengti tokio lygio tarptautinį renginį, yra reikšmingas įvertinimas visam Lietuvos futbolui. Tai – ilgo, kryptingo ir nuoseklaus darbo rezultatas, kurio metu ne kartą įrodėme, jog gebame profesionaliai organizuoti aukščiausio lygio sporto renginius, tad kartą dėkojame UEFA ir prezidentui Aleksanderiui Čeferinui už pasitikėjimą ir tokias suteikiamas galimybes. Ypač džiugu, kad netrukus Lietuva taps ir 2027 metų Europos vaikinų iki 17 metų čempionato šeimininke – tai aiškus signalas, jog mūsų šalis vis tvirčiau įsitvirtina Europos futbolo žemėlapyje“, – teigė Lietuvos futbolo federacijos prezidentas Edgaras Stankevičius.
Sausio 22 dieną Kaune galėsime palaikyti ir mūsų šalies rinktinę kovoje su Čekijos respublikos futbolininkais. Lietuvoje bus žaidžiamos šios čempionato rungtynės:
Sausio 22 diena:
🇦🇲 Armėnija – 🇺🇦 Ukraina.
🇱🇹 Lietuva – 🇨🇿 Čekija.
Sausio 25 diena:
🇦🇲 Armėnija – 🇨🇿 Čekija.
🇺🇦 Ukraina – 🇱🇹 Lietuva.
Sausio 28 diena:
🇬🇪 Sakartvelas – 🇫🇷 Prancūzija.
🇱🇹 Lietuva – 🇦🇲 Armėnija.
Sausio 31 diena:
Ketvirtfinalis
Futbolo gerbėjams tai – neeilinė proga išvysti aukščiausio meistriškumo futsalo žaidėjus. Bilieto kaina – 15 eurų, o vaikams iki 14 metų taikoma 50 procentų nuolaida, todėl tai puiki galimybė į rungtynes pakviesti ir jauniausius futbolo sirgalius. Bilietas galios pasirinktai rungtynių dienai, tad su vienu bilietu bus galima stebėti net dvejas rungtynes. Bilietus galima įsigyti kakava.lt.
