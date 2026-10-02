Lietuvos regbio-7 rinktinė dalyvaus antrose Europos žaidynėse iš eilės

Europos žaidynės Stambule bus ir atranka į 2028 metų Los Andželo olimpines žaidynes. Vietas olimpinėse žaidynėse pelnys Europos žaidynių čempionai.
Lietuvos regbio federacijos (LRF) prezidentas Edmundas Ščavinskas pabrėžė, kad dalyvavimas tokiame renginyje yra didelė motyvacija tiek žaidėjams, tiek federacijai.
„Džiugu sulaukti oficialios informacijos dėl dalyvavimo Europos žaidynėse. Tai bus didžiausia motyvacija Lietuvos regbininkams. Juolab, kad čia bus kovojama ir dėl olimpinio kelialapio. Europos žaidynės – dar viena galimybė pasitikrinti jėgas su stipriausiomis Senojo žemyno komandomis“, – sakė E. Ščavinskas.
Vieta žaidynėse Lietuvos regbio-7 rinktinei atiteko pagal rezultatus Europos čempionate. Nuo 2019 metų elitiniame Europos čempionato divizione kovoję lietuviai šių metų pirmenybėse finišavo 11-i.
Tiesa, 11-a vieta neleido išsaugoti vietos elite, todėl kitais metais Lietuvos regbininkai varžysis Europos čempionato „Trophy“ divizione.
„Ne paslaptis, kad šie metai buvo gana skausmingi rezultatų atžvilgiu. Bet turime gana jauną komandą, todėl sieksime išlaikyti tuos pačius žaidėjus. Žvelgiant į sudėtį bei žaidėjų amžių, perspektyva atrodo visai nebloga. Sieksime kitą vasarą kuo geriau pasirodyti Europos žaidynėse ir sugrįžti į Europos čempionato elitinį divizioną“, – kalbėjo LRF prezidentas.
Nors keletą metų Europos elite per plauką išsilaikę lietuviai šiemet žengė žingsnelį atgal, E. Ščavinskas pastebi, kad Lietuvos regbio-7 rinktinė sugeba mesti iššūkius daugeliui Europos komandų. Tik smulkios detalės neleidžia kilti į viršų.
„Europos yra keletas komandų, kurios žaidžia Pasaulio serijoje („Rugby Sevens World Series“) – jos mums yra sunkiai įkandamos, bet su kitomis rinktinėmis galime žaisti. Tą rodo mūsų komandos rezultatai su italais, kartvelais, anglais. Esame labai šalia, tik vis pritrūksta vieno ar kito žaidėjo indėlio bei komandinės dvasios, kad pasiektume daugiau pergalių“, – pastebėjo E. Ščavinskas.
Antrąją ir trečiąją vietas Europos žaidynėse užimsiančios komandos pateks į pasaulinį olimpinį atrankos turnyrą.
Europos žaidynių regbio-7 turnyre dalyvaus po 16 vyrų ir moterų komandų.
Vyrų turnyro dalyvės: Prancūzija, Italija, Belgija, Vokietija, Portugalija, Ispanija, Didžioji Britanija, Sakartvelas, Čekija, Ukraina, Šveicarija, Rumunija, Lietuva, Lenkija, Turkija, Monakas.
Ketvirtosios Europos žaidynės Stambule vyks 2027 metų birželio 16-27 dienomis. Praėjusiose Europos žaidynėse triumfavo Airijos rinktinė.
Naujausi komentarai