Latvija į juodąjį sąrašą įtraukė keturioliką Rusijos sportininkų

Ministrė savo pareiškime socialiniame tinkle „X“ pažymėjo, kad sportininkai iš agresorės valstybės Latvijoje nėra laukiami.
Minimiems Rusijos sportininkams neribotam laikui uždrausta atvykti į Latviją.
Ministrės padėjėja Signė Znotina-Znota naujienų agentūrai LETA paaiškino, kad sprendimas priimtas artėjant tarptautiniam žiemos sporto renginiui, kuris kitų metų pradžioje vyks Latvijoje.
Siguldoje sausio 3–4 dienomis numatyta 2026 metų rogučių sporto pasaulio taurė.
Rusai rogučių sporto pasaulio taurėje nedalyvauja nuo 2022 metų, ir tai yra Tarptautinės rogučių sporto federacijos (FIL) reakcijos į Maskvos invaziją į Ukrainą dalis.
Tarptautinė rogučių sporto federacija taip pat patvirtino, kad renginys Siguldoje įvyks kaip planuota.
Tarptautinis olimpinis komitetas (TOK) nori, kad rusai turėtų galimybę artėjančiose žiemos olimpinėse žaidynėse varžytis kaip neutralūs sportininkai. FIL, kaip ir dauguma federacijų, iš pradžių neleido Rusijos sportininkams dalyvauti savo renginiuose, tačiau po apeliacijų šie sprendimai buvo panaikinti.
Spalio pabaigoje Sporto arbitražo teismas nusprendė, kad Rusijos rogučių sporto federacijai vis dar neleidžiama dalyvauti FIL varžybose, tačiau Rusijos sportininkams gali būti leista varžytis individualiai kaip neutraliems sportininkams, jei jie atitinka tam tikrus kriterijus.
