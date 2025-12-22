Latvija iki kitų metų vidurio pratęsė padidintą sienos su Baltarusija apsaugą

Vidaus reikalų ministerija pirmadienį Rygoje paskelbė, kad vyriausybės sprendimas priimtas dėl „nemažėjančio didelio neteisėtų bandymų kirsti sieną skaičiaus“.
Ministerija teigė, kad šiais metais iki dabar buvo užkirstas kelias daugiau nei 12-ai tūkst. migrantų bandymų neteisėtai kirsti sieną iš autoritarinės kaimyninės šalies.
Specialus reglamentas, kuris jau buvo keletą kartų pratęstas ir turėjo galioti iki metų pabaigos, dabar galios iki 2026 m. birželio 30 d.
Tai suteiks Latvijos pasienio pareigūnams platesnius įgaliojimus rytinėje šalies dalyje. Kartu iki 2026 m. pabaigos pasienyje turi būti įrengta papildoma techninė infrastruktūra.
Latvija rytinėje pusėje turi bendrą maždaug 172 km ilgio sieną su Baltarusija. Kaip ir Lenkija bei Lietuva, ji kaltina Baltarusijos lyderį Aliaksandrą Lukašenką organizuojant migrantų gabenimą prie ES išorės sienos, siekiant daryti spaudimą Vakarams.
