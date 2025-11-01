Lengvaatlečių laimikis – auksas ir sidabras

Vakar vyrų rutulio stūmimo finalo varžybas laimėjo Mindaugas Jurkša – 17,07 m. Antrą vietą užėmė Vytenis Ivaškevičius – 16,93 m. Bronzą pelnė lenkas Wiktoras Kokoszewskis – 16,86 m. Šeštas liko Šarūnas Zdanavičius – 15,28 m.
M. Jurkša ir V. Ivaškevičius prisijungė prie anksčiau sidabro ir bronzos medalius iškovojusių orientacininkų Gedvilės Diržiūtės, Adrijos Atgailainės, Mikalojaus Makutėno ir Roko Koveckio.
2022 m. Brazilijoje įvykusiose žaidynėse V. Ivaškevičius iškovojo auksą, o M. Jurkša – sidabrą.
Edvinas Vaičiulis, 1 500 m bėgimo atrankos varžybas užbaigęs per 4 min. 19,80 sek., pateko į finalą ir vakar finišavo dvyliktas – 4 min. 21,07 sek. Pergalę šventė Kenijos atletas Jamesas Mwanza – 3 min. 49,61 sek.
Rolando Rakučio treniruojama vyrų krepšinio rinktinė, B grupėje 72:81 pralaimėjusi Venesuelos atstovams ir 56:81 – lenkams, vakar 100:51 privertė kapituliuoti Taivano komandą.
Krepšininkių ekipa, vadovaujama Andriaus Vaicekausko, A grupėje 64:58 įveikė 2022-ųjų deflimpiados vicečempiones itales, tačiau 62:68 nusileido australėms. Vakar mūsiškės 90:33 sutriuškino Kenijos rinktinę, grupėje užėmė antrą vietą ir tęs kovą dėl medalių.
Badmintonininkams Kazimierui Dauskurtui ir Ignui Reznikui kelią į aštuntfinalį užkirto japonai Yukis Morimoto ir Yasuhiro Nagaishis – 16:21, 18:21.
