Imtynininkas apgynė čempiono titulą

Prie auksą iškovojusių orientacininkės Gedvilės Diržiūtės ir lengvaatlečio Mindaugo Jurkšos prisijungė graikų–romėnų imtynių meistras Mantas Kazimieras Sinkevičius.
Svorio kategorijos iki 77 kg finale trenerio Sauliaus Liaugmino auklėtinis per 1 min. 44 sek. privertė kapituliuoti (9:0) graiką Nikolaosą Iosifidį ir apgynė 2022-aisiais iškovotą deflimpiados čempiono titulą.
Šmaikštuoliai pastebėjo, kad M. K. Sinkevičius graiką Tokijuje įveikė labai panašiais veiksmais, kuriais gaminami sušiai – susukimo būdu. Kaunietis net keturis kartus pritaikė vadinamojo suktuko veiksmą, priblokštas varžovas nerado jokių kontrargumentų.
Sidabro medaliai įteikti paplūdimio tinklinio žaidėjoms Birutei Aleknavičiūtei ir Dorotėjai Keraitei bei lengvaatlečiui Mažvydui Pauriui.
B. Aleknavičiūtė ir D. Keraitė, pusfinalyje 2:1 įveikusios amerikietes Kaylie Beck ir Calistą Wotton, finale neatsilaikė prieš ukrainietes Juliją Černenko ir Raisą Rylovą – 0:2.
Vakar disko metimo varžybų finale Mažvydas Paurys pagerino asmeninį rekordą – 57,83 m. Lietuvį aplenkė tik japonas Masateru Yugamis – 58,93 m. Trečias buvo kinas Yulinas Li – 53,51 m. Devintą vietą užėmė Mindaugas Jurkša – 41,15 m.
Anksčiau sidabrą iškovojo orientacininkų komanda (Mikalojus Makutėnas, Adrija Atgalainė, Rokas Koveckis ir G. Diržiūtė) bei lengvaatletis Vytenis Ivaškevičius, bronzos – orientacininkai R. Koveckis, M. Makutėnas bei dvejetų varžybose dalyvavę G. Diržiūtė ir R. Koveckis.
Pasirodymus užbaigė moterų ir vyrų krepšinio rinktinės. Vakar trenerio Andriaus Vaicekausko vadovaujamos krepšininkės pralaimėjo Graikijos komandai 49:54 ir užėmė šeštą vietą. Rolando Rakučio treniruojami krepšininkai 64:54 įveikė Venesuelos ekipą ir liko penkti.
Naujausi komentarai