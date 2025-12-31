 Lietuvos kurčiųjų sportininkų pasiekimai 2025 metais: daugiausia medalių susižėrė vilniečiai

Lietuvos kurčiųjų sportininkų pasiekimai 2025 metais: daugiausia medalių susižėrė vilniečiai

2025-12-31 13:10
LKSK inf.

Lietuvos kurčiųjų sporto komitetas, metams baigiantis, skaičiuoja medalius, laimėtus šalies suaugusiųjų čempionatuose. 

Lietuvos kurčiųjų sportininkų pasiekimai 2025 metais: daugiausia medalių susižėrė vilniečiai
Lietuvos kurčiųjų sportininkų pasiekimai 2025 metais: daugiausia medalių susižėrė vilniečiai / LKSK nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

2025-ieji sėkmingiausi buvo Vilniaus sportininkams, kurių trofėjų maišas – didžiausias, nes jame net 25 aukso, 23 sidabro ir tiek pat bronzos medalių. Iš viso – 71. 

Antroje vietoje – klaipėdiečiai. Jie per šiuos metus taip pat iškovojo 25 aukso medalius. Uostamiesčio atletai dar pelnė 21 sidabrinius bei 8 bronzinius apdovanojimus. Tad pajūrio sportininkų sąskaitoje 54 medaliai, kurių didžiąją dalį iškovojo lengvaatlečiai bei plaukikai.

Treti medalių įskaitoje – kauniečiai. Laikinosios sostinės sportininkų maiše – 14 aukso, 13 sidabro ir 11 bronzos medalių. Iš viso – 38. 

Panevėžio sporto meistrai metus palydi iškovoję du aukso, du sidabro ir šešis bronzos medalius.

Šiame straipsnyje:
Lietuvos kurčiųjų sporto komitetas
sportininkai
lengvaatlečiai
plaukikai

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų