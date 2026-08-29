Klaipėdiečiai sėkmingai kovoja Lietuvos paplūdimio teniso čempionate

Klaipėdiečiams čempionatas pergalingai prasidėjo ketvirtadienį. U18 merginų varžybose U. Dainiūtė ir D. Lebiodaitė iškovojo pirmąją vietą ir tapo Lietuvos čempionėmis. Ant prizininkių pakylos lipo ir jaunesnės uostamiesčio sportininkės – K. Statkevičiūtė ir V. Gaidukevičiūtė U16 varžybose iškovojo trečiąją vietą.
Prie šių rezultatų svariai prisideda Klaipėdos paplūdimio teniso trenerė A. Griciūtė. Jos treniruojamos jaunosios sportininkės U. Dainiūtė V. Gaidukevičiūtė, ir K. Statkevičiūtė jau lipo ant apdovanojimų pakylos, taip pat A.Griciūtė treniruoja ir suaugusiųjų turnyre dalyvaujančias U. Gricę, E. Rupšlaukienę bei S. Dainiuvienę. Įdomu tai, kad trenerė šiame čempionate neapsiriboja darbu už aikštelės ribų – ji pati sėkmingai varžosi tarp stipriausių Lietuvos žaidėjų.
Penktadienį moterų turnyre trečiuoju numeriu skirstytos A. Griciūtė ir M. Matelytė pirmajame rate 6:1, 6:2 įveikė L. Banytę ir D. Dobilę, aštuntfinalyje 6:0, 6:1 nugalėjo I. Černikytę ir V. Malakauskienę. Ketvirtfinalyje klaipėdietės 6:0, 6:1 įveikė K. Jurgelianec ir S. Voišnis bei žengė į Lietuvos čempionato pusfinalį.
Įspūdingai suaugusiųjų varžybose žygiuoja ir antruoju numeriu skirstytos U. Dainiūtė ir D. Lebiodaitė. Vos dieną prieš tai U18 čempionėmis tapusios klaipėdietės pirmajame rate 6:0, 6:2 nugalėjo L. Isajevą ir J. Kveselaitienę, aštuntfinalyje 6:1, 6:0 – S. Varanavičę ir A. Židovainytę. Ketvirtfinalyje jos 6:1, 6:1 įveikė E. Palaitę ir L. Palaitę bei taip pat pateko tarp keturių stipriausių šalies moterų porų.
S. Dainiuvienė ir E. Rupšlaukienė po nesėkmės pagrindinėje lentelėje kovas tęsė dėl 17-osios vietos. Paguodos turnyre jos 6:1, 6:4 įveikė S. Pocienę ir M. Venslovienę, o ketvirtfinalyje 6:3, 6:4 nugalėjo A. Orlovą ir G. Pranienę bei pateko į pusfinalį.
Vyrų turnyre M. Gricius ir E. Kvaraciejus, skirstyti aštuntuoju numeriu, startavo pergale – 6:3, 6:3 nugalėjo A. Barauskį ir A. Valantiejų. Aštuntfinalyje klaipėdiečiams teko rimtas išbandymas – akistata su daugkartiniais Lietuvos čempionais Eligijumi ir Skirmantu Mačinskais. Šįkart tituluoti varžovai buvo stipresni – 6:1, 6:0.
Gricius ir Kvaraciejus kovas pratęsė turnyre dėl 9-osios vietos. Ketvirtfinalyje jie 6:2, 7:5 įveikė B. Petrauską ir S. Žiūką bei iškovojo vietą pusfinalyje.
Šiandien Klaipėdos sportininkų laukia ne tik lemiamos vyrų ir moterų dvejetų kovos, bet ir mišrių dvejetų turnyras. Jame M. Gricius žais su U. Grice, E. Kvaraciejus – su A. Griciūte, U. Dainiūtė – su A. Libman, o E. Rupšlaukienė į kovas stos kartu su kauniečiu Ovidijumi.
Didžiausias dėmesys kryps į moterų pusfinalius – A. Griciūtė su M. Matelyte bei U. Dainiūtė su D. Lebiodaite jau yra tarp keturių stipriausių Lietuvos porų ir tęs kovą dėl 2026 metų šalies čempionato medalių.
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