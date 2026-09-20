 Kauno rajono atstovai – tarp prizininkų

Kauno rajono atstovai – tarp prizininkų

2026-09-20 18:44 kauno.diena.lt inf.

Rugsėjo 12 d. Jonavoje vykusiame finaliniame Lietuvos seniūnijų sporto žaidynių etape sėkmingai pasirodė Kauno rajono sportininkai. Savivaldybei atstovavo Ežerėlio, Garliavos, Domeikavos, Ringaudų ir Vilkijos seniūnijų komandos ir varžėsi šaškių, šachmatų, smiginio, moterų ir vyrų krepšinio 3x3, futbolo 6x6 bei seniūnų trikovės rungtyse.

Pridėti kaip pageidaujamą šaltinį
Pakartojo: Domeikavos seniūnijos vyrų futbolo 6x6 komanda apgynė praėjusiais metais Palangoje pirmą kartą iškovotą Lietuvos seniūnijų sporto žaidynių čempionų titulą.
Pakartojo: Domeikavos seniūnijos vyrų futbolo 6x6 komanda apgynė praėjusiais metais Palangoje pirmą kartą iškovotą Lietuvos seniūnijų sporto žaidynių čempionų titulą. / Kauno rajono savivaldybės nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Ryškiausią rezultatą pasiekė Domeikavos seniūnijos vyrų futbolo 6x6 komanda, vadovaujama Stasio Jankausko. Domeikaviškiai nepralaimėjo nė vienų rungtynių ir apgynė praėjusiais metais Palangoje pirmą kartą iškovotą Lietuvos seniūnijų sporto žaidynių čempionų titulą.

Ant prizininkų pakylos lipo ir Domeikavos seniūnijos vyrų krepšinio 3x3 komanda, iškovojusi trečiąją vietą 18–39 metų amžiaus grupėje. Roko Malecko vadovaujamos ekipos pagrindą sudarė nuo 2026–2027 m. sezono Regionų krepšinio lygoje rungtyniausiantys „BC Domeikava“ krepšininkai. Ši komanda 2024 m. Lietuvos seniūnijų sporto žaidynėse buvo tapusi krepšinio 3x3 čempione.

Finalinių žaidynių dalyvius, nugalėtojus ir prizininkus sveikino ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius, švietimo, mokslo ir sporto viceministras Giedrius Grybauskas, Lietuvos sporto draugijos „Žalgiris“ prezidentas Algis Bronislavas Vasiliauskas ir kiti svečiai.

Lietuvos seniūnijų sporto žaidynės kasmet suburia tūkstančius sporto mėgėjų iš daugiau kaip 45 šalies savivaldybių. Žaidynėmis siekiama skatinti gyventojų fizinį aktyvumą, puoselėti mėgėjų sporto tradicijas ir stiprinti vietos bendruomenes.

Šiame straipsnyje:
Lietuvos seniūnijų sporto žaidynės
šaškių
šachmatų
smiginio
moterų ir vyrų krepšinis 3x3
futbolas 6x6
seniūnų trikovės

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai

Daugiau naujienų