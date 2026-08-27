Karjeros ratu – vėl į gimtąjį miestą

Žaidė olimpiadoje
Italijos vicečempionė, šios šalies taurės ir Supertaurės laimėtoja, pasaulio tinklinio klubų čermpionė, Europos čempionių lygos ir „Iššūkio“ taurės laimėtoja I. Sorokaitė nusprendė ateinantį sezoną prisijungti prie „Kauno-VDU“ komandos.
2013-aisiais gavusi Italijos pilietybę, kaunietė atstovavo šios šalies nacionalinei rinktinei „World Grand Prix“ turnyre (2017 m. – antra vieta), Europos čempionate (2019 m. pelnė bronzos medalį), galiausiai – Tokijo olimpinėse žaidynėse (italės ketvirtfinalyje 0:3 pralaimėjo serbėms ir užėmė šeštą vietą).
Per savo karjerą I. Sorokaitė žaidė ne vien Italijos, bet ir Azerbaidžano (2013 m. – bronza), Japonijos (2014 m. – auksas), Indonezijos (2024 m. – sidabras) ir JAV klubuose.
„Indrės sugrįžimą pas mus galima palyginti su krepšininko Jono Valančiūno atėjimu į Kauno „Žalgirį“. Turėti tokio lygio žaidėją komandoje – išskirtinė galimybė. Jos patirtis, sukaupta aukščiausiu tarptautiniu lygiu, bus neįkainojama visam kolektyvui, ypač jaunoms tinklininkėms“, – sakė „Kauno-VDU“ vadovas Vidas Makauskas.
Įkūrė ISTA
Daugiau nei prieš penkerius metus I. Sorokaitė Kaune įkūrė savo tinklinio akademiją ISTA, jos auklėtinių komandos dalyvauja Lietuvos moksleivių čempionate, tarptautiniuose turnyruose.
„Sporte labai daug lemia požiūris, disciplina, atsakomybė ir gebėjimas išlaikyti stabilumą sudėtingais momentais“, – tvirtino olimpietė.
„Kauno-VDU“ tinklininkės praeitą sezoną ketvirtą kartą klubo istorijoje triumfavo Baltijos lygoje ir susigrąžino Lietuvos čempionių titulą. Šiuo metu ekipoje – net šešios šalies nacionalinei rinktinei atstovavusios žaidėjos.
I. Sorokaitei sustiprinus Kauno komandą, klubo vadovai svarsto galimybę varžytis aukštesniu tarptautiniu lygiu. Pasak V. Makausko, tokia mintis buvo kilusi jau pavasarį, tačiau, įvertinus Europos turnyrams reikalingus finansinius išteklius, planų atsisakyta.
„Tąkart galvojome apie Europos taurės varžybas. Dabar, prisijungus Indrei ir kaip susiklostė kiti komplektavimo darbai, lūkesčiai atgijo. Manau, tai realus tikslas, kurį verta bandyti įgyvendinti“, – teigė klubo vadovas.
Turėti tokio lygio žaidėją komandoje – išskirtinė galimybė.
Laukia atranka
Šį sezoną Lietuvos čempionės dalyvaus Europos tinklinio konfederacijos (CEV) „Iššūkio“ taurės turnyre.
Pirmo atrankos etapo varžovės – Menorkos „Avarca“ tinklininkės, šių metų Ispanijos supertaurės finalininkės, 2025 m. šio trofėjaus laimėtojos ir šalies vicečempionės. Rungtynės numatytos spalį ir lapkritį.
Jeigu kaunietėms pavyktų įveikti šį barjerą, vėliau lauktų akistata su 2026 m. Graikijos čempionato bronzos medalių laimėtoja ir šalies taurės turnyro finalininke „AO Thiras“ ekipa.
Pernai „Kauno-VDU“ žaidėjos „Iššūkio“ taurės turnyro pirmą atrankos mačą 2:3 ir 1:3 pralaimėjo Myrės „Oksyl“ (Norvegija) klubui.
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