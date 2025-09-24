Istorinė pergalė: Mantas Kondratavičius iškovojo kontraktą su UFC

Po įspūdingos kovos M. Kondratavičius iškarto gavo kontraktą su UFC. Taip išsipildė jo svajonė kovoti stipriausioje kovinio sporto organizacijoje.
Kaip pasakoja auklėtinio pergale tikėjęs treneris Donatas Uktveris, tik gavęs kvietimą dalyvauti Dana White‘o „Contender Series“ turnyre dėl kontrakto į UFC, išanalizavo būsimo priešininko visus pliusus ir minusus bei parengė kovos strategiją. Pasak trenerio, tikslas buvo tik vienas – M. Kondratavičiaus pergalė. Paklaustas, kas sunkiausia buvo pasiruošimo etape, treneris D. Uktveris atskleidė, kad didelis iššūkis visada būna svorio metimas prieš kovą. Tačiau M. Kondratavičius puikiai su juo susitvarkė.
Visą kelią į UFC Donatas Uktveris puikiai žino, nes auklėtinė Julija Stoliarenko, pirmoji moteris kovotoja patekusi į UFC iš Lietuvos, taip pat buvo pasirašius kontraktą su UFC ir turėjo 8 kovas. Kovotojos kelias tikrai nebuvo lengvas, bet jis atvėrė galimybes kitiems Lietuvos kovotojams, svajojantiems apie patekimą į UFC. O dabar auklėtinis M. Kondratavčius tapo pirmuoju lietuviu, kuris pateko į UFC būtent treniruodamasis Lietuvoje.
Naujausi komentarai