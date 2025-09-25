Kauniečio sukeltas urganas sužavėjo UFC vadovą

Darbas atsipirko
„Labai norėjau čia būti. Intensyviai daug metų dėl to dirbau. Pagaliau sunkus darbas atsipirko“, – atsiduso 26 metų lietuvis.
Las Vegase vykusiame Dana White’o „Contender Series“ turnyre naktį į trečiadienį M. Kondratavičius pasiekė įspūdingą pergalę. Vidutinio svorio kategorijos pretendentų akistatoje jis techniniu nokautu palaužė FNC organizacijos čempioną iš Kroatijos Dani Barbirą. Pastarajam tai buvo pirmasis pralaimėjimas per aštuonias kovas. Lietuvis į narvą žengė turėdamas vieną nesėkmę ir septynis laimėjimus.
Kaune „Fighter House“ klube užaugęs M. Kondratavičius savo pergalę nukalė žaibiškai. Jis nuo susitikimo pradžios spaudė kroatą, netrukus netikėtai jį pargriovė, o po grumtynių vadinamajame klinče vėl atsitraukė. Atokvėpis truko vos kelias akimirkas – kaunietis pataikė stiprų smūgį dešine ranka į žandikaulį. Po šio kirčio kroatas prisėdo ant grindų, o lietuvis finišavo trumpa smūgių serija. Teisėjas nedelsdamas sustabdė dvikovą ir paskelbė apie pergalę techniniu nokautu.
Išpildė svajonę
Finišas per 66 sek. paliko įspūdį kovą stebėjusiam UFC vadovui D. White’ui, laikomam viena įtakingiausių pasaulio sporto asmenybių.
Amerikietis lietuviui įteikė kvietimą jungtis prie UFC organizacijos. Tokio įvertinimo sulaukė vos keli iš vakaro akistatų nugalėtojų.
„Pasirodei neįtikėtinai! Nebūdamas favoritas atėjai ir žaibiškai sutvarkei reikalus. Sveikas atvykęs į UFC šeimą“, – nuostabos neslėpė D. White’as.
M. Kondratavičius spaudos konferencijoje po kovos atskleidė tikėjęsis ilgų ir sunkių grumtynių.
„Planas buvo kitoks, bet kai tai baigiasi taip greitai – nuostabu. Po kovos taip pat viskas buvo lyg sapne, – sakė jis. – Nuo vaikystės svajojau patekti į UFC. Esu iš nedidelės šalies, tik antras vyras kovotojas, patekęs čia. Labai didžiuojuosi atstovaudamas savo šaliai ir įrodydamas, kad nors ir nesame dideli, bet esame stiprūs.“
Garsina šalį
M. Kondratavičius šių metų pradžioje panašiai debiutavo ir kitoje organizacijoje „Cage Warriors“. Jis vos per 47 sek. nokautavo Michaelą Tchamou.
Šių metų pradžioje Belgrade jis tapo pirmuoju lietuviu, laimėjusiu mišriųjų kovos menų (IMMAF) Europos čempionatą.
Prestižiškiausioje kovos menų organizacijoje UFC šiuo metu kovoja Ernesta Kareckaitė. Igno Baryso auklėtinė treniruojasi Kauno klube „Fightersland“. Taip pat karjerą tęsia keletas užsienio lietuvių: garsiausia lietuvė kovotoja istorijoje – JAV gimusi Rose Namajunas, Dižiosios Britanijos lietuvis Modestas Bukauskas ir lietuviškų šaknų turinti kanadietė Jasmine Jasudavicius.
Per pastaruosius penkerius metus UFC aštuonias akistatas kovojo ir Julija Stoliarenko. M. Kondratavičiaus kolegė „Fighter House“ klube sutarties neteko šių metų rugpjūtį.
2024 m. sykį UFC turnyre pasirodė, bet pralaimėjo ir tolesnio kontrakto negavo Žygimantas Ramaška.
