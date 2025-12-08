 Jasikevičius pasirašė naują kontraktą su „Fenerbahče“

Jasikevičius pasirašė naują kontraktą su „Fenerbahče“

2025-12-08 13:02 kauno.diena.lt inf.

49-erių Šarūnas Jasikevičius lieka Stambulo „Fenerbahče“ trenerių štabe. 

Lietuvis tęs darbą su komanda, kurios vairą perėmė 2023-ųjų sezono viduryje.

Apie tai paskelbė buvęs „Fenerbahče“ žaidėjas Ibrahimas Kutluay’us. Anot jo, Jasikevičius pasirašė dvejų metų sutartį su galimybe ją pratęsti dar vieniems metams.

