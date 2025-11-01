Kurtieji atletai grįžta su įspūdingu kraičiu

Pagerino rekordą
Iš Rokiškio kilęs stipruolis sidabrą pasiekė galingu bandymu, po kurio įrankis nuskriejo net 57 m 83 cm. M. Paurys 1 m 69 cm pagerino asmeninį rekordą.
Lietuvos delegacija deflimpinėse vasaros žaidynėse Japonijoje susižėrė net dešimt apdovanojimų. Nors prestižinis turnyras dar tęsis, klausos negalią turintys mūsų šalies atletai savo pasirodymą jau baigė.
„Svarbiausiose varžybose asmeninį rekordą gali pasiekti tik psichologiškai labai stiprūs sportininkai. Deflimpinės žaidynės atskleidė M. Paurio charakterį ir jo potencialą siekti dar aukštesnių rezultatų. Didžiulė pagarba jam už įdėtą darbą, discipliną ir kovą iki paskutinio metimo“, – auklėtinį gyrė treneris Mantas Jusis.
M. Jusis treniruoja ir mūsų geriausią šalies lengvaatletį – pasaulio rekordininką ir Europos čempioną Mykolą Alekną.
M. Pauris pradėjo treniruotis pas M. Jusį, kai Anapilin netikėtai iškeliavo ankstesnysis treneris Sigitas Liepinaitis.
Triumfavo japonas
Varžybų išvakarėse 26-ąjį gimtadienį šventusiam M. Pauriui sėkmingiausias buvo paskutinis – šeštasis bandymas. Teisa, net ir toks šūvis nepaklibino japono Masateru Yugami pozicijos.
Rungties favoritas ir žaidynių šeimininkas buvo nusviedęs diską 58 m 93 cm. Bronzos medalininkas Yulin Li iš Kinijos, į lyderių ginčą nesikišo – 53 m 51 cm.
Po ilgos pertraukos diską panoręs mesti Mindaugas Jurkša sėkmingai įveikė kvalifikacines varžybas ir pateko į finalinį dvyliktuką. Lemiamose kovose dalyvavęs lietuvis pasiekė 41 m 15 cm rezultatą ir liko greta pajėgiausių atletų aštuntuko.
Deflimpinės žaidynės atskleidė M. Paurio charakterį ir jo potencialą siekti dar aukštesnių rezultatų.
Sustabdė kinai
Viltys, kad galima sulaukti dar vienos prizinės vietos, buvo siejamos ir su Lietuvos badmintono komanda.
Grupėje badmintono meistrai žaidė sėkmingai – po 5:0 įveikė kanadiečius ir brazilus, 3:2 išplėšė pergalę prieš Malaizijos rinktinę.
Tačiau ketvirtfinalyje lietuviams kelią pastojo kinai, laimėję 3:0. Net du susitikimai baigėsi po trijų setų.
Arti pergalės buvo moterys, žaidusios vienetų (Aurelija Ramaneckaitė) ir dvejetų (A. Ramaneckaitė, Vaiva Žymantė) susitikimus. Jos savo mačus pralaimėjo 1:2. Vyrų dvejetas – Kazimieras Dauskurtas ir Ignas Reznikas – varžovams nusileido 0:2.
Palaikė D. Adomaitis
Lietuvos vyrų ir moterų krepšinio komandos deflimpiadą baigė rungtynėmis dėl 5-ų vietų. Susitikimai baigėsi skirtinga
i.
Moterys, pralaimėjusios graikėms 49:54, liko šeštos. Daugiausia taškų lietuvėms pelnė Gražina Jočytė – 16, Ramunė Eskertaitė – 13, Rugilė Vosyliūtė – 8.
Vyrų rungtynės su Venesuelos rinktine taip pat patampė nervus aistruoliams. Šįkart kova lietuviams baigėsi palankiu rezultatu – 64:54.
Rezultatyviausiai žaidę Lukas Gužauskas ir Gediminas Žukas surinko po 14 taškų, Laurynas Sankauskas – 11.
Rungtynes Tokijuje atvyko stebėti ne pirmus metus čia dirbantys Lietuvos krepšinio specialistai – Dainius Adomaitis ir Evaldas Beržininkaitis.
Viršijo lūkesčius
Mūsų šalies kurtieji sportininkai Japonijoje pranoko lūkesčius.
Lietuvos kurčiųjų sporto komiteto prezidentas Edvinas Kriūnas prieš kelionę į tekančios saulės šalį tikėjosi, kad geriausiu atveju pavyks iškovoti 4–6 medalius, o jų buvo dvigubai daugiau – 10.
Iš jų net trys trofėjai – aukščiausios prabos. Prie auksą iškovojusių orientacininkės Gedvilės Diržiūtės ir lengvaatlečio Mindaugo Jurkšos prisijungė graikų-romėnų imtynių meistras Mantas Kazimieras Sinkevičius.
Tiek pat medalių buvo nuskinta ir praėjusiose deflimpinėse žaidynėse Brazilijoje. Tiesa, tąkart daug šalių vengė dalyvauti dėl siautėjusio kovido viruso, o žaidynės Japonijoje sulaukė didžiulio dėmesio, ypač Azijos valstybių, kurios atsiuntė gausias delegacijas.
Naujausi komentarai