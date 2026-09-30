Dirkstys pagaliau prabilo po kovos su Maslobojevu: teko atidėti savo ego į šalį

Rugsėjo 26-ąją Kauno „Žalgirio“ arenoje vykusio „UTMA 19“ turnyro pagrindinė kova baigėsi antrajame raunde. D. Dirkstys atsisakė tęsti dvikovą, paliko ringą ir išvyko iš arenos. Pergalė techniniu nokautu buvo įskaityta S. Maslobojevui.
Po kovos savo vertinimus pateikė organizatoriai, nugalėtojas ir D. Dirksčio treneris. Dabar apie traumos aplinkybes bei sprendimą sustoti išsamiau pasisakė ir pats sportininkas.
Pranešė apie pakartotinį lūžį
„Ne taip įsivaizdavau šios kovos pabaigą“, – įrašą instagrame pradėjo D. Dirkstys.
Prieš akistatą drąsiai apie savo galimybes kalbėjęs kovotojas tikino į ringą žengęs su vienu tikslu – laimėti.
„Prieš kovą kalbėjau drąsiai, nes tikėjau savimi. Į ringą ėjau laimėti“, – rašė jis.
Pasak D. Dirksčio, dvikovos metu atsinaujino anksčiau operuotos rankos trauma.
„Kovoje pakartotinai lūžo anksčiau operuotas kairės plaštakos delnakaulis. Tai patvirtinta kompiuterinės tomografijos tyrimu ir gydytojo išvadoje“, – paskelbė sportininkas.
Sprendimą sustoti prisiėmė pats
D. Dirkstys paaiškino turėjęs įvertinti, ar su traumuota ranka gali tęsti akistatą ir kokių pasekmių tai galėtų turėti.
„Liko dar du raundai su tokio lygio kovotoju kaip Sergejus. Turėjau įvertinti, ką galiu padaryti su traumuota ranka ir kuo rizikuoju tęsdamas. Tą akimirką teko atidėti savo ego į šalį ir pasirinkti sveikatą. Už šį sprendimą atsakau pats“, – teigė kovotojas.
Jis pripažino suprantantis žiūrovų nusivylimą. Kitokios dvikovos pabaigos, anot sportininko, tikėjosi ir jis pats.
„Žinau, kad daugelis tikėjotės kitokios kovos. Aš taip pat. Tačiau su šios traumos pasekmėmis turėsiu gyventi ir tada, kai visi komentarai nutils“, – rašė D. Dirkstys.
Po išvykimo iš arenos – drausminė nuobauda
Klausimų po turnyro kilo ir dėl skubaus kovotojo išvykimo. Spaudos konferencijoje UTMA vadovas Viktoras Gecas pripažino tuo metu neturėjęs tikslios informacijos apie D. Dirksčio būklę ir jo buvimo vietą. Kovotojo treneris Vadimas Gridiajevas vėliau atskleidė dar prieš dvikovą abejojęs, ar anksčiau traumuota ranka pasirengusi tokiam krūviui.
Pirmadienį UTMA paskelbė D. Dirksčiui skyrusi 15 tūkst. eurų drausminę nuobaudą už arenos palikimą ir nepasirodymą spaudos konferencijoje. Organizacija tuomet dar laukė medicininių atsakymų dėl sportininko būklės.
Naujajame įraše D. Dirkstys paaiškino sprendimą nebetęsti kovos, tačiau išvykimo iš arenos aplinkybių ir skirtos nuobaudos nekomentavo.
Maslobojevui išreiškė pagarbą
Iki akistatos netrūko aštrių pasisakymų: kovotojų santykiai per kelerius metus iš bendrų treniruočių peraugo į viešą priešpriešą. Šįkart D. Dirkstys varžovui skyrė trumpą žinutę.
„Pagarba Sergejui už kovą“, – rašė jis.
Sportininkas taip pat pabrėžė, kad, nepaisant skirtingų vertinimų, didžiuojasi savo indėliu į Lietuvos kovinį sportą.
„Mane galite vertinti skirtingai, bet didžiuojuosi savo indėliu į Lietuvos kovinį sportą. Didžiuojuosi, kad buvau dalis to, kas mus visus atvedė iki pilnos „Žalgirio“ arenos“, – teigė D. Dirkstys.
Jis padėkojo treneriams, komandai, artimiesiems ir visiems, palaikiusiems po kovos. Kada vėl galėtų žengti į ringą, sportininkas neatskleidė.
„Dabar svarbiausia – pasirūpinti sveikata. Sprendimus dėl ateities priimsiu vėliau“, – įrašą užbaigė kovotojas.
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