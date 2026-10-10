26-erių lenktynininko kolekcijoje – keturi pasaulio čempiono titulai

Abu Dabyje nestartuos
26-erių tauragiškis, 2022-aisiais ir 2023-iaisiais laimėjęs pasaulio ralio reidų čempionatą (W2RC) dviviečiu bagiu (SSV), 2024-aisiais – „Challenger“ klasės prototipu, šiemet triumfavo prie „Stock“ kategorijos visureigio „Defender D7X-R“ vairo.
R. Baciuška tapo pirmuoju lenktynininku, triumfavusiu trijose skirtingose W2RC kategorijose.
Ketvirtą titulą lėmė trečia vieta Maroko ralyje, kur „Defender Rally“ komandai atstovaujantis lietuvis su šturmanu ispanu Orioliu Vidaliu į priekį praleido tik prancūzus Stephane’ą Peterhanselį ir Michaelį Metge (taip pat „Defender Rally“), Saudo Arabijos atstovą Yasirą Seaidaną ir prancūzą Jeaną-Michelį Polato („Land Cruiser Toyota Auto Body“).
Susumavus keturių W2RC čempionato etapų „Stock“ klasės rezultatus, R. Baciuška surinko 233 taškus, S. Peterhanselis – 220 tšk., o trečia „Defender Rally“ komandos atstovė Sara Price – 194 tšk.
Paskutinis – penktasis – etapas numatytas lapkričio 22–27 d. Abu Dabyje (Jungtiniai Arabų Emyratai), tačiau „Defender Rally“ komanda jame nedalyvaus, tad S. Peterhanselis jau nebeaplenks lietuvio.
Problemų neišvengė
„Titulas – mūsų, bet galėjo išsprūsti iš rankų“, – po varžybų Maroke teigė R. Baciuška.
Pirmą ralio dieną ekipažas kopose prarado visų varančiųjų ratų pavarą, o antrame etape, iki finišo likus maždaug 40–50 km, sustojo dėl važiuoklės gedimo. Automobilį pavyko sutvarkyti savo jėgomis ir pasiekti finišą, tačiau organizatorių pritaikyta „Stage Penalty“ bauda smarkiai paveikė bendrą rezultatą.
Dėl saugumo sustabdytame trečiame greičio ruože R. Baciuškai buvo skirta antra vieta, o ketvirtą pavyko įveikti be techninių problemų ir švęsti pergalę – pirmą vietą lietuviui užtikrino greičiausią laiką trasoje užfiksavusiai komandos draugei S. Price skirta bauda už pakeistą variklį.
„Šis ralis mums nėra nei palankus, nei parankus. Tikras išgyvenimas. Važiavome taip, lyg vežtume kiaušinius – itin atsargiai, tačiau kartais net ir saugiai vairuojant visko nutinka“, – svarstė R. Baciuška.
Paskutinį, 259 km greičio ruožą, R. Baciuška ir O. Vidalis užbaigė treti.
Važiavome itin atsargiai, lyg vežtume kiaušinius.
A. Kanopkino triumfas
Šiemet Maroko ralyje taip pat dalyvavo motociklininkas Dovydas Karka, keturratį motociklą vairavęs Antanas Kanopkinas, SSV bagiu važiavę Mindaugas Sidabras ir Ernestas Česokas bei „Ultimate“ klasės visureigiu lenktyniavęs Gintas Petrus.
A. Kanopkinas („CFMOTO Thunder Racing Team“) užėmė pirmą vietą ir tvirtai pirmauja bendroje pasaulio čempionato įskaitoje (63 tšk.).
Priešpaskutinę lenktynių dieną lyderį lydėjo nuotykiai.
„Iš pradžių važiavo dešimties žmonių grupė, tačiau vienoje vietoje visi paklydome. Vėliau, degalų pylimo zonoje, visi susitikome, iki ašarų iš tos klaidos prisijuokėme, draugiškai apsikabinome, bet išsiskyrus paaiškėjo, kad man pripylė per mažai degalų. Visą likusią dieną važiavau ekonomišku režimu, itin taupiai, saugodamas techniką. Buvo labai sudėtinga suvaldyti įtampą tiek savyje, tiek prie vairo“, – pasakojo A. Kanopkinas.
D. Karka (Lenkijos komanda „DUUST Rally Team“) tarp „Rally2“ įskaitos dalyvių buvo vienuoliktas, o bendroje rikiuotėje – devynioliktas.
M. Sidabras ir E. Česokas („Izoton“) buvo devinti (bendroje sezono įskaitoje su 128 tšk. yra antri), G. Petrus su šturmanu ispanu Alvaro De Haro lenktynes užbaigė užėmę 30 vietą.
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