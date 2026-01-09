Pasikeitimai rinktinių trenerių gretose – U21 rinktinės vairą perima Andrius Skerla

Sausio 8 dieną surengtoje spaudos konferencijoje LFF prezidentas Edgaras Stankevičius ir techninis direktorius Deividas Šemberas pranešė, jog Lietuvos vaikinų U21 rinktinės vairą perima Andrius Skerla.
Jis praeityje jau yra dirbęs U21 rinktinėje, mat 2017–2018-aisiais darbavosi trenerių štabe ir buvo vyriausiojo trenerio Carito Falcho asistentas.
2024-aisiais jis buvo išrinktas geriausiu Lietuvos vyrų komandos treneriu, o pastaruosius penkis sezonus vadovavo Kauno rajono „Hegelmann“ komandai.
„Labai džiaugiamės, jog Andrius sutiko tapti vyriausiuoju U21 rinktinės treneriu. Į federacijos struktūrą jis sugrįžta sukaupęs daug itin reikalingos ir vertingos patirties, kuri, esame įsitikinę, pravers dirbant su jaunaisiais mūsų futbolininkais ir artimiausia vyrų rinktinės pamaina“, – kalbėjo LFF prezidentas Edgaras Stankevičius.
Šiame poste A. Skerla pakeis iki tol čia dirbusį Roką Garastą. Tiesa, šios permainos yra susijusios, mat R. Garastas perims jauniausiųjų, U15 rinktinės (gim. 2011 m.), vairą.
„2028-aisiais mūsų šalis priims UEFA Europos vaikinų U17 čempionatą, kuriame varžysimės šeimininkų teisėmis. Rokas praeityje jau ne sykį yra pagarsėjęs darbu būtent su tokio amžiaus vaikinais, tad šios rinktinės rengimą čempionatui patikėjome būtent jam ir tikime, kad jis nuveiks gerą darbą“, – pridėjo E. Stankevičius.
Federacija taip pat atsisveikino su U16 rinktinės treneriu Edmundu Pukiu ir U17 rinktinės treneriu Nerijumi Mačiuliu. U17 rinktinės vairą perims iki tol su U15 rinktine dirbęs Dominykas Galkevičius.
