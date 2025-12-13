Metų vadybos laurai – Kauno rajonui ir LFF

Pakartojo sėkmę
Vilniuje įvykę Lietuvos sporto vadybos apdovanojimai šįkart pažymėti dvigubu futbolo triumfu. Per iškilmingą ceremoniją Metų sporto vadybininku paskelbtas LFF prezidentas Edgaras Stankevičius.
Šį prizą pirmą kartą jis buvo laimėjęs 2023 m.
38 metų kauniečio vadovaujama LFF buvo išrinkta Metų sporto federacija. Tokio įvertinimo LFF sulaukė antrą kartą iš eilės. Šioje nominacijoje futbolininkams didžiausią konkurenciją sudarė Lietuvos irklavimo, Lietuvos kiokušin karatė, Lietuvos tinklinio federacijos ir „LTU Aquatics“.
Įtaka auga
Pasak E. Stankevičiaus, 2025-ieji federacijai buvo itin darbingi, ji tapo didele industrija. Lietuvoje suburta net septyniolika įvairaus amžiaus futbolo rinktinių, organizuojama aibė čempionatų.
Laureatui labiausiai širdį glosto rasti sprendimai dėl Europos salės futbolo čempionato organizavimo, išvengiant priešiškos Lietuvai valstybės atstovų vizito mūsų šalyje. Pirmą kartą Kaune suorganizuotas reikšmingas tarptautinis renginys – UEFA „HatTrick“ komiteto posėdis.
„Džiugu, kad auga ir mūsų politinis svoris. Neseniai paaiškėjo, kad 2028 m. Lietuvoje vyks U17 vaikinų Europos čempionatas. Kai už tokius darbus esi įvertinamas, nori ar nenori, nesustoji ir pradedi galvoti, kaip kitais metais nustebinti sporto bendruomenę“, – mintimis dalijosi E. Stankevičius.
Irkluotojų antplūdis
Lietuvos sporto vadybos apdovanojimuose Metų sporto renginiu pripažintas Trakuose surengtas pasaulio jaunių iki 19 metų irklavimo čempionatas.
Trakuose, Galvės ežere, varžėsi net 46 šalių jaunieji talentai. Lietuvos irklavimo sostinėje dėl pasaulio jaunių čempionų medalių kovojo daugiau nei 600 sportininkų.
„Prie šio renginio prisidėjo begalė žmonių, dirbusių dienomis ir naktimis. Pasiruošimas buvo tikrai sunkus, bet prasidėjus čempionatui pajutome įdėto darbo malonumus. Džiugu, kad turėjome didelį palaikymą iš visos komandos, valstybės, o čempionatą globojo šalies prezidentas“, – kalbėjo Lietuvos irklavimo federacijos generalinis sekretorius Saulius Ritter.
Metų sporto renginiu taip pat pretendavo tapti pasaulio šiuolaikinės penkiakovės čempionatas Kaune ir XII pasaulio lietuvių sporto žaidynės Palangoje.
Dygsta aikštynai
Metų sporto savivaldybe pripažintas Kauno rajonas. Anot konkurso rengėjų, kauniečiai įvertinimo sulaukė už kryptingą ir subalansuotą požiūrį į sportą: aukšto meistriškumo sportininkų rėmimą, ilgametį masinio sporto tradicijų kūrimą ir įspūdingą sporto infrastruktūros plėtrą.
2025 m. Kauno rajone įrengti du šiuolaikiniai stadionai ir du daugiafunkciai sporto aikštynai. Iš viso renovuoti 25 stadionai ir 83 daugiafunkciai aikštynai. Pradėti keturių stadionų modernizavimo darbai.
Atsiimdamas apdovanojimą, Kauno rajono savivaldybės meras Valerijus Makūnas pabrėžė, kad infrastruktūra sėkmingai naudojasi ir savivaldybę garsina vis daugiau klubų įvairiose sporto šakose.
Tarp kandidatų tapti metų sporto savivaldybe buvo Druskininkai ir Trakai.
17 – tiek įvairių rinktinių turi išlaikyti Lietuvos futbolo federacija.
Įsitraukė šeimos
Metų sporto iniciatyva pripažintas „Šiaulių bėgimas“, suvienijęs visą miestą ir tapęs išskirtiniu bendruomeniškumo pavyzdžiu Lietuvoje.
Į šį renginį įsitraukė visos Šiaulių miesto švietimo ir sporto įstaigos. Miesto centras vienai dienai virto erdve, kurioje kartu bėgo vaikai, jaunimas, tėvai ir senjorai.
Tarp nominuotų iniciatyvų buvo pirmasis Europos žurnalistų futbolo čempionatas Druskininkuose, Lietuvos sporto universiteto (LSU) Sporto forumas ir Paralimpinių pamokų diena Kaune.
Apdovanojimas už nuopelnus sporto vadybai įteiktas LSU rektorei Dianai Rėklaitienei. Ji pirmoji Lietuvoje išrinkta rektorė moteris, treniravimo mokslų katedros profesorė, socialinių mokslų daktarė.
Prizu už nuopelnus Lietuvos sporto mokslui apdovanotas prof. dr. sporto psichologas Romualdas Malinauskas.
Mato prasmę
Metų sporto rėmėjais paskelbti „Gubernija“, prekybos tinklas „Iki“ ir vaistinių tinklas „Camelia“.
Visiems nominacijų laimėtojams buvo įteikti skulptoriaus Kęstučio Musteikio sukurti prizai.
Renginyje dalyvavo švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė, Seimo jaunimo ir sporto reikalų komisijos pirmininkė Laura Asadauskaitė-Zadneprovskienė, LTOK prezidentė Daina Gudzinevičiūtė ir kiti garbingi asmenys.
„Tai, kad renginys sulaukė šio jubiliejaus, rodo, jog jis atsirado ne veltui. Sporto vadybos apdovanojimus vertina sporto bendruomenė, – sakė Lietuvos sporto federacijos sąjungos (LSFS) prezidentas Darius Šaluga. – Sporto vadyba yra mažiausiai matoma sritis. Mes nuolat matome sportininkus, pasitinkame juos, matome trenerius, kurie dirba su jais, o sporto vadybininkai paprastai lieka šešėlyje, nors jie labai smarkiai prisideda prie sporto pasiekimų.“
Lietuvos sporto apdovanojimus LSFS organizavo kartu su Lietuvos tautiniu olimpiniu komitetu (LTOK).
