 Netektis: mirė žinomas Lietuvos futbolo treneris Aidas Dambrauskas

Netektis: mirė žinomas Lietuvos futbolo treneris Aidas Dambrauskas

2026-09-12 00:11 kauno.diena.lt inf.

Penktadienį pranešta apie netektį Lietuvos futbolo bendruomenėje – mirė gerai žinomas Pakruojo futbolo treneris Aidas Dambrauskas.

Aidas Dambrauskas
Aidas Dambrauskas / ŠAFF nuotr.

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Treneriui buvo 56-eri metai. 

Apie tai savo feisbuko paskyroje pranešė Šiaulių apskrities futbolo federacija (ŠAFF). 

„Šiaulių apskrities futbolo bendruomenę pasiekė skaudi žinia – mirė ilgametis Pakruojo futbolo treneris Aidas Dambrauskas.

Aidas daugelį metų savo gyvenimą skyrė futbolui ir paliko ryškų pėdsaką Pakruojo bei visos Šiaulių apskrities futbolo bendruomenėje.

Šiaulių apskrities futbolo federacija reiškia nuoširdžią užuojautą Aido šeimai, artimiesiems, auklėtiniams, draugams ir visai Pakruojo futbolo bendruomenei.

Ilsėkis ramybėje, Aidai!“, – rašo ŠAFF.

2012 metais A. Dambrausko treniruojama „Kruoja“ Lietuvos futbolo A lygos čempionate  užėmė ketvirtąją vietą. Po dvejų metų ši komanda iškovojo A lygos bronzą. Tiesa, tuo metu A. Dambrauskas dirbo ne vyriausiuoju treneriu, o Kazachstano futbolo specialisto Vladimiro Čeburino asistentu. 

 A. Dambrauskas „Kruojos“ klube dirbo iki 2015 metų.

 

 

 

 

Šiame straipsnyje:
Aidas Dambrauskas
mirė Aidas Dambrauskas
Pakruojo futbolo treneris
Pakruojo Kruoja

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