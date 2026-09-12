Netektis: mirė žinomas Lietuvos futbolo treneris Aidas Dambrauskas

Treneriui buvo 56-eri metai.
Apie tai savo feisbuko paskyroje pranešė Šiaulių apskrities futbolo federacija (ŠAFF).
„Šiaulių apskrities futbolo bendruomenę pasiekė skaudi žinia – mirė ilgametis Pakruojo futbolo treneris Aidas Dambrauskas.
Aidas daugelį metų savo gyvenimą skyrė futbolui ir paliko ryškų pėdsaką Pakruojo bei visos Šiaulių apskrities futbolo bendruomenėje.
Šiaulių apskrities futbolo federacija reiškia nuoširdžią užuojautą Aido šeimai, artimiesiems, auklėtiniams, draugams ir visai Pakruojo futbolo bendruomenei.
Ilsėkis ramybėje, Aidai!“, – rašo ŠAFF.
2012 metais A. Dambrausko treniruojama „Kruoja“ Lietuvos futbolo A lygos čempionate užėmė ketvirtąją vietą. Po dvejų metų ši komanda iškovojo A lygos bronzą. Tiesa, tuo metu A. Dambrauskas dirbo ne vyriausiuoju treneriu, o Kazachstano futbolo specialisto Vladimiro Čeburino asistentu.
A. Dambrauskas „Kruojos“ klube dirbo iki 2015 metų.
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