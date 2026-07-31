Nepaisant kritikos, FIFA žada tęsti konsultacijas dėl privačių investicijų plano

Europos futbolo federacija UEFA pareiškė esanti pasirengusi boikotuoti Pasaulio futbolo čempionatą, reaguodama į pasiūlymą įsteigti komercinę dukterinę įmonę, kuri valdytų didžiausius FIFA renginius ir leistų privatiems investuotojams įsigyti šios įmonės akcijų.
Savo pareiškime FIFA teigė, kad visos jai priklausančios asociacijos turėtų turėti galimybę apsvarstyti šį planą.
„Niekas neparduoda futbolo, – teigiama FIFA pareiškime. – Tai nėra kažkas, ką FIFA kada nors svarstytų.“
FIFA teigė, kad išklausė konfederacijų, įskaitant UEFA ir Šiaurės ir Centrinės Amerikos futbolo federaciją CONCACAF, atsiliepimus.
„Mes gerbiame viešai išreikštus atsiliepimus ir susirūpinimą bei dar kartą patvirtiname savo įsipareigojimą vykdyti atviras ir demokratiškas konsultacijas, – teigiama pareiškime. – Mūsų planuotą konsultacijų procesą sutrikdė neteisingi žiniasklaidos pranešimai. Mes tęsime šį konsultacijų procesą, kad užtikrintume, jog kiekviena (narių asociacija) turėtų galimybę pareikšti savo nuomonę remdamasi faktais.“
FIFA teigė, kad pagal planą būtų galima pritraukti iki 4,2 mlrd. JAV dolerių privačių investicijų, jeigu planuojama dukterinė komercinė bendrovė „FIFA Forward Enterprise“ (FFE) būtų vertinama 20 mlrd. JAV dolerių.
Jei projektas bus patvirtintas, kiekvienai iš 211 FIFA narių asociacijų 2027 metų pradžioje galėtų būti išmokėta vienkartinė 20 mln. JAV dolerių išmoka, o jų finansavimo asignavimai 2027–2030 metų ciklui padidėtų nuo 8 mln. iki 20 mln. JAV dolerių.
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