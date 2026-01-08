„Kauno Žalgiris“ susirinko į pirmąją 2026 m. treniruotę

Pripučiamame „Kauno Žalgirio“ futbolo manieže pirmosios treniruotės metu prakaitą liejo praėjusio sezono komandos nariai: Deividas Mikelionis, Tomas Švedkauskas, Aldayras Hernandezas, Antonas Tolordava, Rokas Lekiatas, Tautvydas Burdzilauskas, Damjanas Pavlovičius, Oyinlola Kayode, Jairas Tavaresas, Fabienas Ourega, Amine‘as Benchaibas ir Fiodoras Černychas, o artimiausiu metu prie treniruočių prisijungs ir Gratas Sirgėdas. Individualiai kol kas sportuos traumą besigydantis Eduardas Jurjonas.
Kartu su jais treniruotėje jau plušėjo ir komandos naujokai: Joris Aliukonis, Leo Ribeiro, Motiejus Burba, Joris Moutachy ir Yukioshi Karashima.
Su pagrindine komanda treniravosi ir „Kauno Žalgirio B“ žaidėjai: Vėjas Pocius, Titas Milius, Aidas Rybelis, Gabrielius Buslys ir Metinas Tuncas.
Pirmoje treniruotėje komanda susipažino ir su klubą papildžiusiu kineziterapeutu Tomu Buragu.
Treniruotėje geros nuotaikos nestokojo ir komandos vyr. treneris Eivinas Černiauskas, atskleidęs ir komandos komplektacijos niuansus.
„Nemažas darbas jau padarytas, turime didžiąją dalį žaidėjų, o tų, kurių trūksta, tikimės sulaukti artimiausiu metu. Labai džiaugiuosi, kad išlaikėme norimus praėjusio sezono žaidėjus, tad kiekvienoje grandyje liko surasti dar po vieną žaidėją“, – teigė strategas.
Su nekantrumu naujo sezono laukia ir Tomas Švedkauskas, „Kauno Žalgirio“ bei Lietuvos vyrų futbolo rinktinės vartų sargas.
„Pirma treniruotė, viskas gerai. Per atostogas pailsėjome, tai to futbolo jau ir pasiilgome. Kolektyvas susirinko, dauguma iš praėjusių metų, keletas naujokų. Smagu visus pamatyti ir gerai nusiteikę pradedame darbus. Kaip sakoma, titulą apginti yra sunkiau, nei iškovoti. Toks mūsų tikslas ir bus, bandysime jį įgyvendinti. Šiemet be A lygos norėtume pridėti dar kažkokį titulą. Čempionų lygos atranka taip pat labai svarbi, labai įdomi“, – pirmosios treniruotės metu pasakojo Tomas Švedkauskas.
Sausio 17 d. žalgiriečiai sužais kontrolines rungtynes su Marijampolės „Sūduva“, o sausio 22 d. išvyks į treniruočių stovyklą Turkijoje, kurioje lauks dar keturi mačai.
Sezoną „Kauno Žalgiris“ vasario 16 d. pradės LFF Supertaurės rungtynėmis su FK „Panevėžiu“.
