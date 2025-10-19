Vis dėlto taip nutiko, nes Kauno rajono „Hegelmann“ – vienintelė ekipa, tik teoriškai dar galėjusi aplenkti „Kauno Žalgirį“, šeštadienį svečiuose labai netikėtai 0:2 pralaimėjo devintoje vietoje žengiantiems Vilniaus „Riteriams“.
Vilniečiams įvarčius antrajame kėlinyje pelnė Meinardas Mikulėnas ir Denilsonas Carvalho.
Po šios nesėkmės „Hegelmann“ sąskaitoje liko 58 taškai, o „Kauno Žalgiris“ turi surinkęs 71 tašką ir yra nebepavejamas, nes iki čempionato pabaigos liko tik keturi turai.
„Kauno Žalgiris“ Lietuvos futbolo čempionu tapo pirmą kartą istorijoje. Tačiau, kaip sakė senovės Kinijos filosofas Laozi, net ilgiausias žygis prasideda nuo pirmo žingsnio.
Pastarąjį kartą Kauno miesto futbolo komanda Lietuvos čempione buvo tapusi 2007-aisiais metais. Tada aukso medalius laimėjo skandalingojo Vladimiro Romanovo valdomas FBK „Kaunas“.
Nuo tada aštuonis kartus triumfavo Vilniaus „Žalgiris“ (2013, 2014, 2015, 2016, 2020, 2021, 2022, 2024 m.), penkis kartus Panevėžio „Ekranas“ (2008, 2009, 2010, 2011, 2012 m.), tris kartus Marijampolės „Sūduva“ (2017, 2018, 2019 m.) ir vieną kartą „Panevėžys“ (2023 m.).
Po daugybės metų – vėl džiaugsmas Kauno futbolo bendruomenėje. „Kauno Žalgiris“ futbolo sostinę iš Vilniaus perkėlė į Kauną.
Čempionų taurė E. Černiausko auklėtiniams bus įteikta spalio 22 d. Dariaus ir Girėno stadione. Tada kauniečiai žais 33-ojo A lygos turo rungtynes su Vilniaus „Žalgiriu“.
