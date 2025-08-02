„Kauno Žalgiris“ palūžo paskutinę akimirką

Jau 9-ąją minutę progą smūgiui susikūrė ir į tolimąjį vartų kampą pykštelėjo svečių futbolininkas Fabienas Ourega, tačiau puikiu šuoliu komandą nuo nemalonumų išgelbėjo Vytautas Černiauskas.
Per likusią pirmojo kėlinio dalį komandoms sunkiai sekėsi regzti pavojingas atakas prie varžovų vartų. Žalgiriečių gretose laimę pabandė Romualdas Jansonas ir Amine'as Benchaibas, tiesa, su jų smūgiais susitvarkė V. Černiauskas. Aikštės šeimininkų ekipoje kartą iš toli kamuolį virš vartų pasiuntė Issacas Asante.
Iškart po pertraukos Eivino Černiausko auklėtiniai buvo gerokai aktyvesni – po F. Ouregos ir Romualdo Jansono bandymų komandą ir vėl gelbėti teko panevėžiečių vartų sargui V. Černiauskui.
Kantriai gynyboje žaidę panevėžiečiai kontrataką surengė 60-ąją minutę – Elivelto perdavimu surado Ariagnerį Smithą, o šis iš aštraus kampo smūgiavo į Tomą Švedkauską. Visai netrukus virpstą sudrebino žalgiriečių saugas A. Benchaibas.
Baigiantis rungtynėms, net dukart „Panevėžio“ atakų smaigalyje atsidūrė po keitimo aikštėje pasirodęs Kwadwo Asamoah, bet be klaidų sužaidė vartininkas T. Švedkauskas.
Kai jau atrodė, kad komandos pasidalins po tašką, paskutinę minutę E. Veliulis puikiai suklaidino varžovus ir tiksliu smūgiu į tolimąjį vartų kampą nuginklavo žalgiriečių vartų sargą.
„Panevėžys“ su 37 taškais šoktelėjo į 6-tą poziciją, „Kauno Žalgiris“ vis dar pirmoje vietoje su 53 taškais.
"Varžovai buvo sulindę giliai į gynybą ir pasirinkę kontratakų taktiką. Mes nebuvome aštrūs atakoje ir nesugebėjome pasinaudoti savo šansais. Jau trečios tokios rungtynės mums", - dėstė E. Černiauskas.
