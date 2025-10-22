 Naujieji Lietuvos čempionai nusileido žalgiriečiams

2025-10-22 21:28
Zigmas Jurevičius

„Viskas gerai, jau buvome paminėję titulus, tai labai nenuliūdome“, - teigė "Kauno Žalgirio" vedlys Eivinas Černiauskas. Dariaus ir Girėno stadione susitiko čempionų titulą jau užsitikrinęs „Kauno Žalgiris“ ir dėl medalių kovojantis Vilniaus „Žalgiris“. Rungtynės sėkmingiau susiklostė svečiams iš sostinės, kurie šventė pergalę rezultatu 2:1 (0:0).

Pasveikinti naujųjų Lietuvos čempionų į Dariaus ir Girėno stadioną susirinko per 4 tūkst. sirgalių. Susitikimo pradžioje aktyvesni buvo kauniečiai – po kartą iš toli kamuolį virš vartų pasiuntė komandos kapitonas Fedoras Černychas ir Damjanas Pavlovičius, o Haymennas Bah-Traore smūgiavo greta virpsto.

32-ąją minutę puikią kontrataką surengė aikštės šeimininkai, tačiau F. Černycho smūgiuotą kamuolį sugavo Carlosas Olsesas. Po dar kelių akimirkų vienas prieš vartininką iššoko Fabienas Ourega, tiesa, ir jam nuginkluoti varžovų vartų sargo nepavyko.

Antrąją susitikimo dalį pavojingu išpuoliu pradėjo laikinosios sostinės ekipa – atakos smaigalyje atsidūręs Antonas Tolordava smūgiavo į C. Olsesą.

61-ąją minutę, po VAR patikros, į aikštės šeimininkų vartus buvo skirtas 11 metrų baudos smūgis. Tiksliai smūgiavęs Vilniaus „Žalgirio“ puolimo lyderis Liviu Antalis išvedė svečių ekipą į priekį.

Ant geros bangos Rolando Džiaukšto auklėtiniai greitai sudavė ir antrą smūgį – kontratakos metu įvartį pelnė Motiejus Burba.

Baigiantis rungtynėms kauniečiai sušvelnino atsilikimą, kai sėkmingai nuo 11 metrų žymos smūgiavo F. Ourega.

Svarbius 3 taškus iškovoję Vilniaus „Žalgirio“ futbolininkai su 56 taškais įsitvirtino 3-ioje pozicijoje, o „Kauno Žalgiris“ po šių rungtynių iškėlė A lygos trofėjų.

„Norėjome laimėti savo žiūrovų akivaizdoje, stengiamės, bet nerealizavome progų pirmajame kėlinyje, o VAR surado 11 m baudinį ir mačas iš esmės buvo baigtas. Mėginsime išlaikyti čempionišką žaidimą iki sezono pabaigos“, - sakė Eivinas Černiauskas.

